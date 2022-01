Schlamm schaufeln statt Radurlaub: Meringer helfen nach Flutkatastrophe

Plus Brigitte und Stefan Schweigstetter waren nach der Flutkatastrophe im Ahrtal als Freiwillige im Einsatz. Warum sie auch im neuen Jahr dort wieder helfen.

Einen ganzen Tag lang schippte Brigitte Schweigstetter im ehemaligen Bahnhof von Mayschoß im Ahrtal Schlamm und Bauschutt, während ihr Ehemann Stefan Schweigstetter einige hundert Meter weiter in einem Privathaus feuchten Putz von den Wänden klopfte. "Da taten uns abends schon die Knochen weh", gibt das in Mering wohnende Ehepaar zu. Ursprünglich hatten sie eine körperliche Herausforderung ganz anderer Art für ihren Sommerurlaub geplant.