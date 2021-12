Schluss mit lustig: Meringer Faschingskomitee trifft die richtige Entscheidung

Plus Die Corona-Pandemie macht es dem Meringer Faschingskomitee nicht leicht. Zum zweiten Mal muss der Fasching ins Wasser fallen. Das ist eine Herausforderung für den Verein.

Die Entscheidung, die Faschingssaison 2021/22 abzusagen und damit ein weiteres Jahr ohne Auftritte und Umzüge vor sich zu haben, ist den Verantwortlichen des Meringer Faschingskomitees Lach Moro (FKM) sicherlich nicht leichtgefallen. Sie zeigt aber, dass die Organisatoren, die sonst eher für den Spaß und die Ausgelassenheit zuständig sind, genau zur rechten Zeit wissen, wann Schluss ist mit lustig. So bedauerlich diese Entscheidung vor allem auch für die Showtänzerinnen und Gardemädchen sein muss, so richtig ist diese Entscheidung gleichzeitig.