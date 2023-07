Schmuckdiebe stehlen Ring aus Meringer Juweliergeschäft

Zwei Männer entwenden am Dienstag in einem Meringer Juweliergeschäft einen Ring. Ein Zeuge beobachtet die Tat, daraufhin fahndet die Polizei nach den Männern.

Zu einem Diebstahl kam es am Dienstagmittag in einem Meringer Juweliergeschäft. Gegen 12:22 Uhr betraten zwei Männer dden Laden. Dort trennten sich die beiden Personen, wobei der jüngere Mann sich im Bereich der Schaufensterauslage aufhielt.

In einem für ihn scheinbar unbeobachteten Moment griff er von hinten in die Schaufensterauslage und nahm einen Ring an sich. Daraufhin verließen beide Personen zunächst unbemerkt und laut Polizei recht zügig das Geschäft. Ein Passant konnte den Vorgang beim Betrachten des Schaufensters von außen sehen und gab den Angestellten im Laden Bescheid.

Polizei fahndet nach Meringer Schmuckdieben

Gemeinsam versuchten sie den Tätern zu folgen, diesen gelang jedoch die Flucht. Der Haupttäter sei wohl in Richtung des Neubaus auf dem ehemaligen "Steinbrechergelände“ gelaufen, berichtet die Polizei. Eine durch mehrere Streifen eingeleitete Tatortbereichsfahndung verließ negativ. Der Juwelier bezifferte den Diebstahlsschaden auf 3500 Euro.

Auf den Überwachungskameras war zu erkennen, dass es sich bei den Tätern um einen älteren Mann, ca. 50 Jahre alt und einen jüngeren Mann, ca. 18 Jahre handelt. (AZ)