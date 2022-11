Schneewittchen ohne Zwerge: Theaterkids führen Premiere auf

Stänkern und verzweifeln, Witz und Spannung: Die NTM Kids zeigen mit ihrem halbstündigen Stück "Schneewittchen WG" in Mering ein modernes Märchen.

Wenn das Rotkäppchen nicht brav mit Kapuze und Körbchen die Großmutter im Wald besucht, sondern rotzfrech stänkernd mit rotem Käppi auf der Bühne steht, dann befindet man sich in einer Aufführung von "Schneewittchen WG" der NTM Kids im Neuen Theater Mering. Das Kurzstück lockte ganze Familien, aber auch Großeltern mit ihren Enkelkindern im Schlepptau zum Sonntagsvergnügen ins Dachtheater.

Dort versuchte das arglose Schneewittchen (gespielt von Rosalie Peterneck) verzweifelt, neue Mitbewohnerinnen und Mitbewohner für den gemeinsamen Haushalt zu finden, denn die Zwerge sind schon alle getürmt und auch der letzte Zwerg (Rachel Bosniak) hat die Nase voll von ekliger Suppe, Spinnen im Bett und einem undichten Dach. Was das Schneewittchen nicht weiß, erfährt das Publikum recht schnell.

NTM Kids führen "Schneewittchen-WG" auf

Schuld ist eine Intrige des Hausbesitzertrios Fuchs, Hase und Wolf, die möglichst schnell alle Mieterinnen und Mieter loswerden wollen, um ein gewinnbringendes Hotel eröffnen zu können. Dem Wolf (Helene Bosniak) fallen immer wieder neue Gemeinheiten ein, um die Harmonie in der WG zu stören. Der Fuchs (Toni Baum) ist nicht unbedingt ein Schlaufuchs, was im Publikum zusätzliche Lacher hervorruft, aber der kleine Hase (Veronika Heiß) ist mehr als gewitzt.

Regisseur Markus Schwab zeigt dabei ein geschultes Auge in Bezug auf die Rollenverteilung. Dies trifft auch auf die sechs Märchenfiguren zu, die Schneewittchen für die neue Wohngemeinschaft gewinnen kann. Doch das Zusammenleben endet im Chaos, weil jeder andere Bedürfnisse hat. Das kecke Rotkäppchen (Anda Strecker) sucht Action, sein Großvater (Simon Heiß) nur ein ruhiges Plätzchen. Aschenputtel (Theresa Weighardt) hat einen Putzfimmel und stört sich an Rapunzels (Phoebi Reiß) langem Haar, das auch mal in der Dusche zu finden ist. Da fragt sich sogar der strahlende Hans im Glück (Maxi Adling) mit seinem Goldbarren unter dem Arm: Was ist nur aus der Welt geworden? Bis zum Happy End ist es ein weiter Weg.

Das Lehrstück des guten Miteinanders greift auch einiges an aktueller Problematik auf. Etwa den Klimawandel, wenn Väterchen Frost (Michael Heiß) in seinem dicken Pelzmantel zum Trauerkloß dahinschmilzt. Nicht alle Kinder im Publikum werden das moderne Märchen wirklich verstehen, doch anregend ist es schon für die Kleinsten. Bestätigen konnte das Familie Pieffers, die mit drei Kindern zur Premiere ins Dachtheater kam. Während die dreijährige Matea am meisten Augen für das Schneewittchenkostüm hatte, wunderte sich die siebenjährige Hannah über ein Rotkäppchen in ganz anderer Rolle. Der neunjährige Linus fand besonders Gefallen am unbekümmerten Hans im Glück. "Dieses Märchen kennen wir noch gar nicht. Es gibt also wieder Neues zu lesen", stellten die Eltern Ulrike und Jasper Pieffers fest.

Info: Noch einmal hat das Publikum am kommenden Sonntag, 27. November, um 11 Uhr die Gelegenheit, die Aufführung der NTM Kids zu sehen. Es gibt noch wenige Restkarten, die im Vorverkauf bei M-Style Mering - Friseur & Barbier in der Münchener Straße 31 (ehemals HypoVereinsbank) oder direkt vor den Aufführungen an der Theaterkasse erworben werden können.