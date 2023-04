Mering

06:35 Uhr

Die Saison beginnt: In den beliebten Schrebergärten geht es wieder rund

Manuela und Hans-Günter Frosch zeigen die Kartoffeltürme, in die sie je drei Kartoffeln stecken und sie dann übereinander in ihrem Kleingarten am Mühlanger aufstellen.

Plus Die Hochbeete sind angelegt, in den Gewächshäusern der Kleingartenanlage in Mering sprießt der erste Salat. Doch: Wie kommt man an einen der begehrten Plätze?

Manuela Frosch nutzt das sonnige Wetter, um in ihrem Garten weiterzuarbeiten. In ihrer Wohnung in Mering St. Afra hat sie nur einen kleinen Balkon, sodass sie mit ihrem Mann im Sommer jedes Wochenende im Kleingarten verbringt. Bei ihr laufen wie bei den meisten Schrebergärtnern die Vorbereitungen für die Freiluftsaison auf Hochtouren.

Insgesamt 200 Gärten in fünf Kolonien gibt es beim Meringer Kleingartenverein. Davon entfallen acht auf die kleinste Kolonie „Eberflecken“ und 109 auf die größte Kolonie „Am Sommerkeller“, 17 sind es „Am Mühlanger“, 31 im „Martin-Rieger-Land“ und 35 in der jüngsten Anlage „Alte Römerstraße“. Auf der Warteliste finden sich für jede Anlage zwischen einer und sechs Personen, wie Alexandra Jemeljanova erklärt, die im Oktober 2022 den Vorsitz übernommen hat.

