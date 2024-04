Schüler in Mering sammeln Rekordsumme für die Aktion Mary´s Meals

In der Fastenzeit hat in Mering so manches Kind auf sein Taschengeld verzichtet und stattdessen Spenden gesammelt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Weil Merings Schulkinder in der Fastenzeit auf ihr Taschengeld verzichteten oder ihr Umfeld zu Spenden für Mary´s Meals bewegten, bekommen ärmere Kinder eine Perspektive für die Zukunft: Unglaubliche 6560 Euro sind zusammen gekommen. Die Spendenübergabe wird zu einem emotionalen Moment.

650 Kinder der beiden Meringer Grundschulen und ihre Lehrerinnen und Lehrer tanzten im Schulhof der Ambérieuschule und schmetterten ihr Erkennungslied: „Be a light!“ Sie wollen Kindern, denen es nicht so gut geht, ein Licht sein und ihnen eine Chance für eine gute Zukunft ermöglichen. Selbst die Kleinsten verinnerlichten sehr schnell, dass ein anderes Kind mit einer Spende von wenigen Cents nicht mehr hungern muss. Für einen vergleichsweise geringen Betrag von 22 Euro darf es ein ganzes Schuljahr nicht nur zur Schule gehen, sondern bekommt dort auch zu essen.

Überwältigend war die Solidarität der Meringer Grundschüler mit bedürftigen Kindern. Foto: Wolfgang Kauer

Beide Meringer Grundschulen setzen sich vereint für Mary´s Meals ein

Die ehrenamtliche Sprecherin von Mary´s Meals Gabriele Binkert, Lehrerin an der Luitpoldschule Mering, konnte dafür die beiden Meringer Schulleiterinnen Doris Emler-Gschossmann (Luitpold) und Susanne Geiger (Ambérieu) mit dem ganzen Kollegium begeistern. Binkert, die mittlerweile schon neun Schulen im Schulamtsbezirk Aichach-Friedberg dafür gewinnen konnte, war überwältigt von dem Einsatz der Meringer Kinder: „Es macht mich so froh, wenn sich so viele Kinder für so etwas Gutes einsetzen.“ Auch Bürgermeister Florian Meyer war von dem Engagement und der positiven Atmosphäre sichtlich berührt: „Es ist wirklich ein glücklicher Tag, die beiden Meringer Grundschulen für so eine tolle Aktion vereint zu sehen.“

Unmittelbar nach den Osterfeiertagen erfuhr Sprecherin Gabi Binkert dann das Ergebnis: Unglaubliche 6560 Euro haben die Kinder gesammelt – dank der Unterstützung von Reinhard Wörle, Centerleitung Sparkasse Mering, geht nun wirklich jeder Cent an die bedürftigen Kinder.

Spenden sind in der Corona-Zeit eingebrochen

Gabi Binkert erzählt, dass es nach der Coronazeit einen massiven Einbruch an Spenden gab. Große Puffer hat Mary´s Meals nicht, denn es wird jeder Cent für möglichst viele Kinder eingesetzt – Rücklagen sollen ja gar nicht groß gebildet werden. Es wäre wirklich schrecklich gewesen, wenn man das Versprechen, das man 2,5 Millionen Kindern gegeben hatte, nicht weiter hätte einhalten können, betont sie.

Dazu kam im September 2023 eine massive Teuerung der Getreidepreise um 20 Prozent auf dem Weltmarkt. „Zum Teil winzige Cent-Spendenbeträge, wie sie die Schulkinder hier gesammelt haben, mögen dem einzelnen wie ein Tropfen auf dem heißen Stein erscheinen, aber zusammen bewegen diese Beträge für ein einzelnes Kind, das eine gute Zukunft bekommt, eine ganze Welt“, erklärt Gabi Binkert.

Auch die Schulen in Merching, Ried, Friedberg Süd, Rehling, Petersdorf und Aichach Nord setzen sich ganz intensiv für andere Schulkinder mit Mary´s Meals ein. Der Gedanke, mit minimalem Aufwand gemeinsam eine große Wirkung zu erzielen, sei ein starkes Symbol aller teilnehmenden Kinder und ihrer Erzieherinnen: gerade in unsicheren Zeiten trotzdem an das Gute zu glauben und es auch zu tun.