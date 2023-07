Schülerinnen und Schüler trommeln mit Vincent Semenou

Der Trommelworkshop mit Vincent Semenou an der Grundschule Luitpoldgrundschule in Mering begeistert die Kinder der dritten und vierten Jahrgangsstufen.

"Die Bedeutung von Trommeln ist Lebensfreude“, unter diesem Motto fand ein Trommelworkshop für die dritten und vierten Klassen der Grundschule Luitpoldstraße statt. Vincent Semenou aus Friedberg, der den Workshop leitete, verlangte von den teilnehmenden Kindern keinerlei Vorkenntnisse. Sie sollten lediglich Lust zum Trommeln mitbringen.

Als Instrumente für den Workshop dienten die an der Luitpoldgrundschule vorhandenen ABCD-Drums. Diese bestehen aus einem Korpus mit äußerst stabiler Pappe, welcher mit einer Holzplatte überzogen ist. Dadurch sind Voraussetzungen für eine gute Klangqualität geschaffen. Zudem sind sie etwa nur einen halben Meter hoch und somit in einer passenden Größe für Kinder angefertigt.

Schülerinnen und Schüler auf ihren Trommeln spontan etwas vorspielen

Nach einer Vorstellungsrunde durften die Schülerinnen und Schüler auf ihren Trommeln spontan etwas vorspielen. Jeder trommelte, was ihm so einfiel. Hier zeigten sich mitunter richtige kleine Künstler, die sich auch an schwierigere Rhythmen wagten. Anschließend lernten die Kinder verschiedene Trommeltechniken wie den Bassschlag und den Tonschlag. Beim Bassschlag sollte mit der flachen Hand in die Mitte der Trommel geschlagen werden. Somit erzeugte man einen tieferen Klang. Beim Tonschlag musste man mit den Fingern an den Rand der Trommel schlagen. Durch diese Technik entstand ein etwas höherer Klang.

Danach zeigte Vincent Semenou den Kindern einige rhythmische Bausteine. Mit passendem Text unterlegt verstanden sie diese rasch und konnten sie umsetzen. Sichtlich mit Spaß begleiteten anschließend die Schüler verschiedene moderne Songs mit den Drums und wendeten dabei die gelernten rhythmischen Bausteine an. Dabei traute sich manch einer sogar eigene Akzente zu setzen.

Da in Afrika kein Trommeln ohne Tanz existiert, wurde am Schluss noch ein afrikanisches Tanzspiel getanzt. Dazu stellten sich alle im Kreis auf. Einer lief im Kreis umher und wurde von den anderen singend und klatschend begleitet. Dann blieb der Kreisläufer vor jemand anderem stehen und es wurde gewechselt. Als der Workshop zu Ende war, bedauerten alle es sehr. Man hörte aus vielen Ecken die Schülerinnen und Schüler sagen: „Schade, dass es schon vorbei ist“ oder „So könnte jede Woche anfangen“. (AZ)