Schulleiterin: "Corona kann uns nicht die Freude an der Schule nehmen"

Exklusiv Testen, trösten und ganz viel telefonieren: Susanne Geiger, Rektorin der Ambérieu-Schule, gibt Einblick in ihren Alltag inmitten der vierten Corona-Welle.

Seit 7 Uhr ist Susanne Geiger im Schulhaus an der Meringer Grundschule Ambérieustraße unterwegs. Die ersten Kolleginnen und Kollegen bereiten sich schon auf den Unterricht vor. Um 7.45 Uhr strömen die Kinder in die Schule. Die Rektorin freut sich auf den Schultag. Das ist auch nach zwei Jahren Corona-Pandemie noch so. "Davon lassen wir uns nicht unsere gute Schulgemeinschaft nehmen", sagt die 52-Jährige.

7.30 Uhr: Das Telefon läutet. "Das wird die nächsten Stunden so sein", sagt Susanne Geiger unbeeindruckt. Seit zwei Jahren Pandemie kennt sie das nicht mehr anders. Eltern melden ihre Kinder krank oder haben Fragen. Kolleginnen und Kollegen rufen an, um sich ebenfalls krank zu melden. Gleichzeitig hat Geiger den Überblick über den E-Mail-Eingang und das Online-Schulportal.

7.35 Uhr: Konrektorin Katharina Zera kommt ins Zimmer. Sie ist ebenfalls seit kurz nach 7 Uhr da und noch nicht einmal dazu gekommen ihre Jacke auszuziehen. Zera hetzt zwischen mehreren Räumen hin und her, muss sich um die Listen für die PCR-Pooltests kümmern. "Wer darf heute von den Kindern nicht getestet werden?", fragt sie. Die Schulleiterin erklärt, dass genesene Schülerinnen und Schüler für die Dauer von 28 Tagen nach ihrem positiven PCR-Test nicht an der PCR-Pooltestung teilnehmen dürfen. So werden falsch-positive Ergebnisse vermieden. In dieser Phase nehmen diese Kinder an den regulären Selbsttests teil. Die PCR-Pooltests (Lollitests) finden zweimal wöchentlich pro Klasse statt. Zudem machen alle Schülerinnen und Schüler am Montag einen Schnelltest. Ist der Pooltest einer Klasse positiv, werden die Einzelproben vom Labor weiter untersucht. "Dann wissen wir genau, wer ein positives Testergebnis hat", sagt Geiger.

Die Schulleiterin in Mering führt viele Gespräche mit betroffenen Eltern

Die Pooltest-Ergebnisse liegen bis 19 Uhr, die Einzelergebnisse meistens bis 22 Uhr vor. "Das ist immer ein banger Blick für mich ins Mailsystem", schildert die Rektorin. Denn dann geht die Arbeit richtig los. Die Eltern der betroffenen Kinder müssen zeitnah angerufen und informiert werden, dass ihr Sohn oder ihre Tochter am nächsten Tag nicht zum Unterricht erscheinen darf. "Ich versuche, das bereits am Abend zu erledigen, damit die Eltern besser planen können." Damit verbunden sind oft längere Gespräche. "Für die Eltern eines positiv getesteten Kindes sind das meist Einzelfälle und im ersten Moment sind sie verständlicherweise betroffen und brauchen meinen Rat." Das könne man nicht mit gewohnter Routine abhandeln. Seit dem ersten Lockdown hat sie gemeinsam mit ihrem Team ein festes Konzept erarbeitet, das erkrankten oder in Quarantäne befindlichen Kindern Lernen von zu Hause aus ermöglicht. "Damit nehmen wir ein bisschen Stress von den Schultern der Eltern, Schülerinnen und Schüler."

Die Meringer Schulleiterin Susanne Geiger muss täglich durch die Corona-Pandemie einen Berg an bürokratischen Arbeiten erledigen. Foto: Eva Weizenegger

7.45 Uhr: Eine Lehrerin betritt das Zimmer. "Was machen wir denn jetzt mit dem Bub, der am 8. Februar positiv war? Ist der bereits wieder dran mit Pooltest?" Susanne Geiger blickt in ihre Liste: "Nein, er muss noch warten." Alle Daten sind für jede Klasse und jedes Kind auf Listen festgehalten, die am Morgen von den Lehrkräften überprüft werden. Anschließend muss von der Klassenlehrkraft im Computer eingegeben werden, wer getestet wurde, wer noch zu Hause und wer zwar anwesend ist, aber eben nicht am Pooltest teilnimmt. "Das ist ein bürokratischer Aufwand, der mittlerweile für die Lehrkräfte eine tägliche Routine ist", meint Geiger. Nur dank des Engagements ihres Teams seien viele Dinge während der Pandemie zu bewältigen. "Immerhin müssen wir nichts mehr ans Gesundheitsamt melden, das ist eine Erleichterung", sagt sie.

Das Schulhaus füllt sich. Alle tragen einen Mund-Nasen-Schutz - die Lehrkräfte sogar FFP2-Masken. Konrektorin Katharina Zera kommt für einen kurzen Austausch ins Zimmer. Die Lernentwicklungsgespräche sind geführt und müssen von der Rektorin unterschrieben werden. Zudem wird der Kunstprojekttag für nächsten Donnerstag geplant. "Wir versuchen weiter, Aktionen für unsere Schülerinnen und Schüler auf den Weg zu bringen", sagen Geiger und Zera. Beide unterrichten zusätzlich zu ihrer Tätigkeit in der Schulleitung noch.

An der Meringer Schule fehlen Lehrkräfte – Stunden fallen teilweise aus

Zera ist Leiterin der flexiblen Eingangsstufe für die ersten und zweiten Klasse. Hinzu kommen Vertretungsstunden. "Es fehlen uns Lehrkräfte, und mittlerweile können wir das nicht mehr mit den mobilen Reserven auffangen", erklärt Geiger. Deshalb fallen bei vielen erkrankten Lehrkräften die fünften und sechsten Stunden aus. Vier der 35 Lehrerinnen und Lehrer an der Ambérieu-Schule sind zurzeit krank, eine weitere ist in Elternzeit und eigentlich hätte eine mobile Reserve zur Vertretung kommen sollen, die aber nun auch erkrankt ist. Deren Ersatz kann auch wegen Erkrankung nicht kommen. Zwei weitere Kolleginnen sind auf Fortbildung.

Tests und Pooltests werden von den Kindern zur Auswertung abgegeben. Foto: Eva Weizenegger

7.55 Uhr: Schnell gibt eine Lehrerin noch ihr Testergebnis ab. Als Schulleitung ist Geiger auch für die Einhaltung der 3G-Regel ihres Personals verantwortlich. Wieder läutet das Telefon, Geiger geht, hört zu, antwortet professionell und hat zum Schluss immer ein persönliches Wort für die Anrufenden übrig. "Wir haben uns vor einigen Jahren das Leitbild gegebenen 'Jedes Kind ist anders, nur darin sind sich alle gleich' und das nehmen wir alle sehr ernst", sagt sie. Deshalb wolle sie gerade in Zeiten der Pandemie, die von jedem Menschen anders erlebt und bewältigt wird, auf jeden Einzelnen eingehen.

Computer von Susanne Geiger läuft bis in den Abend

Wie geht Susanne Geiger selbst mit der Belastung? "Zurzeit sind die Arbeitstage sehr lang und ich nehme meine Arbeit natürlich, auch wenn ich das Schulhaus am späten Nachmittag verlasse, mit nach Hause. Der Computer läuft oft bis in den späten Abend ." Doch sie sorgt auch für kleine Auszeiten. "Am Wochenende zwinge ich mich, erst Sonntagabend in mein E-Mail-Fach zu schauen." Außerdem braucht sie viel frische Luft. "Ich gehe raus und laufe und schalte so ein bisschen ab."

8.05 Uhr: Noch ein bisschen Zeit bleibt Geiger, um sich für die nächsten Stunden und Aufgaben vorzubereiten. Aber nicht mehr lange. Denn für die dritte Schulstunde hat sich eine Kollegin angekündigt, die um ein persönliches Gespräch bittet. Jetzt werden noch die aktuellen Zahlen in die tägliche Unterrichtsabfrage des Kultusministeriums eingetragen und Hinweise bezüglich der Organisation für die Schulanfänger 2022 an die Verwaltungskraft gegeben. Wieder klingelt das Telefon.