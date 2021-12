Schwarzer BMW beschädigt

Einen Fall von Unfallflucht meldet die Polizei Friedberg aus der Albrecht-Dürer-Straße in Mering.

5500 Euro Schaden entstanden bei einer Unfallflucht in der Albrecht-Dürer-Straße in Mering. Polizeiangaben zufolge wurde zwischen Freitagabend und Samstagmittag ein ordnungsgemäß geparkter schwarzer Pkw BMW X3 angefahren und vorne links beschädigt. Hinweise an die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710.