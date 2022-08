Schwerer Unfall auf B2: 45-Jähriger rammt Linienbus und wird notoperiert

Ein 45-jähriger Merchinger übersieht eine rote Ampel und kracht auf der B2 in Mering in einen Linienbus. Der Verursacher zieht sich mehrere Verletzungen zu.

Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstagabend in Mering. Gegen 21.40 Uhr missachtete ein 45-jähriger Merchinger laut Zeugenaussage eine rote Ampel an der Einmündung B2/Staatsstraße 2380. Ein abbiegender Linienbus wurde hierbei frontal von dem Pkw erfasst.

10.000 Euro Schaden bei Unfall in Mering

An beiden Fahrzeugen entstand ein massiver Frontschaden. Die beiden Fahrzeugführer konnten sich eigenständig aus den Fahrzeugen befreien. Der 45-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma, Beckentrauma, diversen Brüchen und Verdacht auf innere Blutungen im Uniklinikum Augsburg notoperiert.

Im Linienbus befanden sich keine Fahrgäste, der Fahrer erlitt einen Schock. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Bundesstraße war für einen Zeitraum von circa zweieinhalb Stunden gesperrt.