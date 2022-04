Schwungvoll in den Mai mit dem Meringer Faschingskomitee

Das FKM Lach Moro organisiert für den 30. April einen Tanzabend mit der Pfannschmidt Revival Big Band in der Mehrzweckhalle. Was den Besuchern geboten wird.

Schon vor der offiziellen Ankündigung der geplanten Tanzveranstaltung erhielt das Faschingskomitee Mering (FKM) die ersten Anfragen zur Kartenreservierung für den "Tanz in den Mai". Spürbar groß ist die Lust der Meringerinnen und Meringer und ihrer Besucher aus dem Umland, mal wieder ausgelassen zu tanzen und zu feiern. Gelegenheit dazu bietet am Samstag, 30. April, der Auftritt der Pfannschmidt Revival Big Band in der Mehrzweckhalle. Das Orchester mit rund 20 Musikerinnen und Musiker hat sich leidenschaftlich der Tanzmusik verschrieben. "Die Band, in der auch Meringer mitspielen, hat uns ins Boot geholt und gefragt, ob wir in Mering einen Tanzabend veranstalten könnten", berichtet FKM-Präsident Benjamin Gottwald.

Meringer Faschingskomitee richtet neue "Schaltzentrale" ein

Nachdem der Fasching aufgrund der Corona-Pandemie in den letzten zwei Jahren ausgefallen war, konzentrierten sich die Mitglieder des FKM auf den Ausbau des ehemaligen Trachtenheims als neuem Vereinslokal am Sommerkeller. Dort ist nun auch die "Schaltzentrale" für die Vorbereitung des Tanzabends in der Mehrzweckhalle. Mit Vincent Speck und seiner Veranstaltungstechnik-Firma haben FKM-Präsident Benjamin Gottwald, sein Stellvertreter Johannes Gottwald und Protokollchef Lars Hohlbein den Fachmann für die Durchführung des Tanzabends an ihrer Seite.

Und gemäß dem Motto für die Gardeauftritte "It's Showtime" wird nach der ausgefallenen Faschingssession nun eben in der nachfolgenden Jahreszeit Gas gegeben. "Die Pandemiebestimmungen erlauben es uns, dass wir die Mehrzweckhalle mit 200 Gästen füllen", freut sich Benjamin Gottwald. Mit der Pfannschmidt Revival Big Band sorgt eine routiniertes, bereits in den 70er-Jahren gegründetes Orchester für schwungvolle Tanzstimmung. Die Big Band startete 2018 ihr Comeback. Die Mischung aus Klassikern des Swing sowie Schlager-Oldies aus den 70er- und 80er-Jahren im Sound legendärer Orchester wie Max Greger, Hugo Strasser und James Last hat inzwischen wieder viele Freunde gefunden.

Tanzsportbegeisterte kommen in Mering voll auf ihre Kosten

Dabei kommen besonders Tanzsportbegeisterte voll auf ihre Kosten. Durch den Tanzabend führt als Moderator Saxofonist und Klarinettist, Uwe Rachuth. Musikalisch verstärkt wird das Orchester durch Sängerin Sabine Olbing, die dem Meringer Publikum bereits von den Rosenmontagsbällen bekannt ist. Neben der Tanzfläche in der bestuhlten Mehrzweckhalle gibt es einen Barbetrieb, wo auch kleinere kulinarische Schmankerl erhältlich sind. Es gibt keine Abendkasse, die Karten müssen vorbestellt werden.

Das Team um Präsident Gottwald hat noch einiges vor: "Wir haben aber noch weitere Pläne, wenn unser Vereinsheim und vor allem die Außenanlagen fertiggestellt sind." Unter anderem schwebt dem FKM-Team für den Sommer eine Serenade unter den Kastanienbäumen am Sommerkeller vor. (jojo)

Kartenbestellung Die Bestellung der Karten für den "Tanz in den Mai" am 30. April ist ab sofort möglich bei FKM-Protokollchef Lars Hohlbein, Telefon 0160/96777111. Die Abholung der Karten ist für Sonntag, 24. April, ab 10 Uhr vorgesehen. Saalöffnung am Veranstaltungsabend in der Mehrzweckhalle ist um 19 Uhr, der Tanzabend beginnt um 20 Uhr und endet um 24 Uhr.