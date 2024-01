Secondhand-Faschingsmarkt startet wieder in Mering

Maschkerer können sich am 13. Januar mit neuen Kostümen versorgen. Meringer Frauenbund unterstützt Aktion Hoffnung.

Die katholische Hilfsorganisation aktion hoffnung geht mit ihren Secondhand-Faschingsmärkten auf Tour und stoppt am Samstag, 13. Januar, von 10 bis 13 Uhr in Mering. Zusammen mit dem katholischen Frauenbund Mering lädt die Hilfsorganisation zum sechsten Benefizverkauf ein.

„An diesem Tag verwandelt sich die Mehrzweckhalle in Mering in ein Kaufhaus und präsentiert auf über 200 Quadratmetern tolle und ausgefallene Kostüme, funkelnde Glitzermode, Retroteile sowie besondere Unikate für die ganze Familie“, stellen Andrea Haslacher, Margot Megele und Karin Stippler das Angebot beim Faschingsmarkt vor. Bei einem Fundus von mehr als 2.000 Teilen findet bestimmt jeder Faschingsbegeisterte sein Outfit.

Die Durchführung des Faschingsmarktes ist nur durch ein ehrenamtliches Engagement vor Ort möglich. „Ich danke den Verantwortlichen des Frauenbundes sehr, denn ohne deren Unterstützung wäre es der aktion hoffnung nicht möglich, dieses umfangreiche Marktangebot zu realisieren“, dankt Geschäftsführer Johannes Müller allen Helferinnen und Helfern.

Erlös des Marktes kommt Ausbildungsprojekt von HOSFA in Uganda zugute

Der Reinerlös aus dem Faschingsmarkt kommt der Organisation „HOSFA“ in Mityana in Uganda für die Ausbildung im Bereich Solartechnik zugute. In den letzten Jahren wurde im Land immer deutlicher, dass junge Menschen neue Technologien erlernen müssen. Der Faschingsmarkt findet statt am Samstag, 13. Januar, 10 bis 13 Uhr in der Mehrzweckhalle, Luitpoldstraße 8, in Mering. Es besteht die Möglichkeit, gut erhaltene, saubere Kleidung abzugeben. Weitere Informationen bei der aktion hoffnung unter 0821/3166-3601 oder info@aktion-hoffnung.de und auf der Homepage unter www.aktion-hoffnung.de/mobile-faschingsmaerkte. (AZ)