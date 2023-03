Mering

12:30 Uhr

Seit 20 Jahren gibt es das Seniorenzentrum St. Agnes in Mering

Das Seniorenzentrum St. Agnes, hier der Blick vom Sperlingsbrunnen auf der Wiese an der Paar, wurde vor 20 Jahren in Betrieb genommen.

Plus Zum Jubiläum und Patrozinium gibt es einen feierlichen Gottesdienst und einen Festakt am Freitag, 3. März, um 10 Uhr. So begegnet das Haus dem Fachkräftemangel.

Von Heike John Artikel anhören Shape

Welche Bilanz kann eine Einrichtung ziehen, die sich seit zwei Jahrzehnten der Betreuung und Pflege von Senioren in Mering verschrieben hat? Bei der Feier zum 20-jährigen Bestehen des Caritas-Seniorenzentrums St. Agnes werden die geladenen Gäste nicht nur Grußworte der politisch Verantwortlichen hören. Auch langjährige Mitarbeiterinnen, Bewohner und ihre Angehörigen werden zu Wort kommen und Rückblick halten, wenn am Freitag, 3. März, um 10 Uhr der Festakt beginnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen