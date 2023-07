Mering

Seit 25 Jahren gibt es an der Ambérieuschule eine Mittagsbetreuung

Plus Die Kinder bedruckten zum Jubiläum individuelle T-Shirts und studierten ein Lied mit Gedicht ein. An sechs Spielestationen konnten sie ihre Schnelligkeit testen.

Viele Mütter wollen oder müssen halbtags arbeiten. Deshalb sind sie froh, wenn ihre Kinder in den ersten kurzen Schuljahren in der Grundschule bis 14 Uhr eine Betreuung haben. Dafür ist die Mittagsbetreuung eine ideale Einrichtung. Jetzt feierte die Mittagsbetreuung an der Ambérieuschule ihr 25-jähriges Bestehen.

Kreativität, Spiele und Freundschaften an der Ambérieuschule

Lea Waldhauer besucht die erste Klasse und freut sich, in der Mittagsbetreuung viele andere Kinder aus der Schule zu treffen. Georgia ist dort schon das zweite Jahr und findet das Spielen und Basteln besonders schön. Im September 1998 begann die Einrichtung mit einer Gruppe von 16 Kindern und zwei Betreuerinnen. Inzwischen verbringen dort 55 Kinder in vier Gruppen mit acht Betreuerinnen ihre Mittagszeit von 11.30 bis 14 Uhr. Die Kinder können in der „Mitti“, wie sie Leiterin Natalie Zientek nennt, entspannen, toben, Freundschaften schließen und kreativ sein. Dazu haben sie verschiedene Gesellschaftsspiele, Bastel- und Naturmaterialien, Puzzle, Knete, Bücher, eine große Couch und das Außengelände. Bastelaktionen und Feste orientieren sich an den Jahreszeiten. Die Betreuerinnen versuchen, täglich mit den Kindern Zeit im Gelände zu verbringen. Dafür stehen Bälle, Fahrzeuge, Pedalos, Schläger, Seile und Schwungtücher zur Verfügung. Die Mittagsbetreuung hat sich den Leitspruch „Wir wachsen miteinander und lernen voneinander. Die Kleinen, wie die Großen“ gegeben.

