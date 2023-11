Mering

12:00 Uhr

Seit sechs Jahren gibt es in der Realschule Mering die Talenteklasse

Plus Bessere Chancen bei der Bewerbung? Die Realschule Mering bietet eine Talenteklasse mit kreativen Projekten an. Dafür müssen sich die Schüler eigens bewerben.

Von Heike Scherer

Die Lehrerin Bettina Göllner fertigt mit ihren fünf Schülern und Schülerinnen der 7. Klasse gerade einen Ordner mit marmoriertem Schmuckpapier und einer Klemmvorrichtung an. Zu jedem Werkstück findet gleichzeitig Theorieunterricht statt. Hier steht heute eine Nassprobe mit Wasser auf dem Programm. Wer an diesem zusätzlichen dreistündigen Unterricht am Nachmittag teilnehmen möchte, muss sich in der 6. Klasse dafür bewerben. Hauptgründe für die Wahl? Bessere Chancen bei der Bewerbung um einen Arbeitsplatz oder dass man später selber Reparaturen im Haus vornehmen kann.

Meringer Schüler verschenken ihre Werkstücke

Die Werkstücke eignen sich gut als Geschenk zu Weihnachten oder zum Geburtstag, verraten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Florian Seefried unterrichtet die Schüler und Schülerinnen der achten Klassen, Ramona Kary die neunten und Daniela Forster die zehnten Klassen. Letztere ist zugleich auch die Fachbetreuerin, sagt Schulleiter Andreas Pimpl. Im Jahr 2017 startete an seiner Realschule Mering die Talenteklasse und sie erfreut sich großer Beliebtheit. Um sich bewerben zu können, mussten die Schüler und Schülerinnen mindestens die Note 3 in den Hauptfächern haben, erzählen sie.

