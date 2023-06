Mering

Seit zehn Jahren gibt es in der Meringer Bücherei E-Books zum Ausleihen

Plus Im Frühjahr 2013 startete über das Portal LEO-SUED die Onleihe für elektronische Medien, und mittlerweile nutzen viele Leserinnen und Leser das Angebot.

Von Heike John

Gerade jetzt in der Reisezeit sind E-Books, also Bücher, die in digitaler Form auf dem Computer, Tablet, Smartphone oder speziellen E-Book-Readern gelesen werden, auf dem Vormarsch. Die elektronische Variante von Reise- und Wanderführern oder unterhaltsamer Strandlektüre sorgt für leichteres Urlaubsgepäck als der dicke Schmöker. Die sogenannte Onleihe von E-Books boomt auch in der Meringer Bücherei. Dort feiert man gerade „10 Jahre Löwen-Power“. Denn im Frühjahr 2013 startete unter Federführung und mit finanzieller Förderung des Sankt Michaelbundes der Onleiheverbund LEO-SUED, das ist die Abkürzung für „Lesen Online Süd Bayern“. Die Meringer Bücherei ist Gründungsmitglied dieser „Löwennummer“.

Meringer Bücherei gehört zu den Gründungsmitgliedern

Damals schlossen sich 15 unterschiedlich große Büchereien in kirchlicher und kommunaler Trägerschaft zusammen, um ihrer Leserschaft die Ausleihe elektronischer Medien zu ermöglichen. Seitdem verfügen die Nutzerinnen und Nutzer unabhängig von den Öffnungszeiten Zugang zu einem erweiterten Medienangebot. Mittlerweile gehören 132 Bibliotheken zum Verbund LEO-SUED. Auch die Bücherei in Friedberg ist mittlerweile Mitglied. „ Mering war von Anfang an mit der Ausleihe von E-Books gut dabei“, erinnert sich Frauke Niederhofer als langjährige stellvertretende Büchereileiterin. „Die große Akzeptanz liegt wohl auch an Ortstruktur mit den vielen Pendlern, die ohne viel zusätzliches Gepäck im Zug lesen wollen“, vermutet sie. In anderen Büchereien hat die Corona-Pandemie mit den Kontaktverboten der Onleihe Vorschub geleistet.

