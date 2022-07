Seniorenbeauftragte legt neues Gesundheitsprogramm für Mering auf

Die Angebote rund um das Kneippbecken im Lippgarten sollen Gesundheit und Geselligkeit fördern. Was dort im August alles geboten ist.

Der Lippgarten gilt seit jeher als besonderes Kleinod mitten in Mering, das allerdings nur zu bestimmten Veranstaltungszeiten geöffnet ist. Bereits zum zweiten Mal lädt die Meringer Seniorenbeauftragte Christine Maier für ihr Gesundheitsprogramm in das Parkareal der Pfarrei St. Michael. Anlässlich des 200. Geburtstags von Pfarrer Sebastian Kneipp initiierte sie im vergangenen Jahr mehrere Veranstaltungen rund um das kleine Kneippbecken im Lippgarten. Für das zweite Sommer-Gesundheitsprogramm kooperiert sie in diesem Jahr mit der Volkshochschule des Landkreises Aichach-Friedberg. Zudem holt sie mit Frauenbund, Bund Naturschutz und der Chorgemeinschaft Merching auch Vereine aus der Umgebung mit ins Boot sowie engagierte Kursleiter.

Dabei wird die Seniorenbeauftragte von ihrem Kollegen Guido Schlosser unterstützt. "Vernetzung im Ort und im Landkreis ist uns bei unserer Arbeit als Seniorenbeauftragte besonders wichtig", betonen die beiden Ehrenamtlichen. Das Sommerprogramm wird eröffnet am Montag, 1. August, um 10 Uhr mit einem Vortrag von Christine Maier zu den verschiedensten Formen der Wasseranwendungen von Sebastian Kneipp. "Diese können wir in unserem Kneippbecken gleich vor Ort ausprobieren", freut sich die Seniorenbeauftragte. Es ist ihr eine besondere Ehre, dass sie Merings Pfarrer Florian Markter als Schirmherr gewinnen konnte.

Der Meringer Lippgarten ist den ganzen August tagsüber geöffnet

Der neue katholische Seelsorger in Mering stammt gebürtig aus Bad Wörishofen, wo Kneipp sich mit seinen Wasserkuren besonders einen Namen gemacht hat. Zum anderen ist er als Pfarrer von St. Michael der Hausherr des Lippgartens. Freunde der Kneippkuren können sich freuen, denn während des gesamten Monats August wird der Pfarrgarten jeweils von Montag bis Freitag von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet sein, und das Kneippbecken kann genutzt werden.

Am Montag, 1. August, beginnt der Kurs von Kerstin Mayer, die vier Montage in Folge jeweils von 14 bis 15 Uhr unter dem Titel "Neurokinetik - Das ganzheitliche Gehirntraining". Bewegungsübungen zur Förderung der Hirnleistungsfähigkeit bietet (mit Voranmeldung Kurs Nr. X55014-02). Qigong im Sitzen veranstaltet Christine Maier fünfmal jeweils am Dienstag von 9.30 bis 10.30 Uhr, beginnend ab 2. August (Kurs-Nr. X55014-03). Am Dienstag, 2. August ist außerdem Sitztanz von 17 bis 18 Uhr, den Cornelia Flittner vom Meringer Frauenbund einmalig durchführt. Dieser ist kostenfrei, und die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.

Sowohl im Sitzen als auch im Stehen kann am Qigong-Seminar von Ludwig Kneißl teilgenommen werden, das der Meringer Heilpraktiker beginnend am 3. August viermal mittwochs von 9.30 bis 10.30 Uhr unter dem Titel "Heilende Laute" anbietet (Kurs-Nr. X55014-05). Einen Einstieg ins Qigong veranstaltet Angela Bildhauer ebenfalls beginnend am 3. August an fünf aufeinanderfolgenden Mittwochnachmittagen jeweils von 16 bis 17 Uhr. Wer seinen gesamten Körper mit den sogenannten Smovey-Ringen aktivieren möchte, kann am Donnerstag, 4. August (Kurs-Nr. X55014-07), und/oder Freitag, 5. August (Kurs-Nr. X55014-09), jeweils von 10 bis 11 Uhr am Angebot von Sabine Roth teilnehmen. Ringe zum Ausleihen sind vorhanden.

Programm reicht von italienischer Konversation bis zum Yoga

Beim "Italienische Spaziergang" von Heidi Anzenhofer werden an zwei Tagen Kopf und Körper in südliche Stimmung gebracht und ein wenig Konversation für den Italienurlaub eingeübt - entweder Montag, 8. August, und Dienstag, 9. August, jeweils von 9.30 bis 12 Uhr (Kurs-Nr. X55014-10) oder an denselben Tagen nachmittags von 14 bis 16.30 Uhr (Kurs-Nr. X55014-11). Am 22. August bietet Apothekerin Marion Zeitler von 10 bis 11 Uhr einen Vortrag über Darmgesundheit. Am Mittwoch, 24. August, von 18 bis 19 Uhr lädt der Frauenbund zu meditativem Tanz, und am Freitag, 26. August, von 9 bis 10.30 Uhr führt Getrud Grundler eine Hatha-Yoga-Stunde durch (Kurs-Nr. X55014-16).

Gemäß den fünf Säulen der Kneipp-Therapie wird es auch ein Angebot für die Seele geben. Hierzu lädt die Seniorenbeauftragte an allen vier Donnerstagen im August jeweils von 16 bis 18 Uhr unter dem Motto "Treffpunkt Garten" zu Spiel, Spaß und Musik. Zum Auftakt gibt es Volkslieder und Schlager mit Akkordeonspieler Josef Bernhard, und die Woche darauf animiert die Chorgemeinschaft Merching zum gemeinsamen Singen. Am 18. August vermittelt Doris Gerlach vom Bund Naturschutz Kräuterwissen, und am 25. August bietet Beate Miserre Spiel, Spaß und Stuhlgymnastik für Omas und Opas mit Enkeln.

Kontakt: Anmeldungen für die Veranstaltungen sind bei der Vhs online unter www.vhs-aichach-friedberg.de oder telefonisch unter 08251/8737-0 möglich. Informationen zum Programm gibt Christine Maier, Tel. 08233/7799537. Es besteht auch die Möglichkeit, sich am Veranstaltungstag kurzfristig eine halbe Stunde vor Kursbeginn anzumelden.