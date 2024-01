Seniorenbeauftragte organisieren gemeinsam Boandl-Disco und Theaterbus

Mitfahren können Interessierte aus Mering, Kissing und Ried. Die Disco für Junggebliebene wird am 27. April beim Fischerwirt veranstaltet.

Im Boandl mal wieder richtig abzurocken zu Liedern, die man in seiner wilden Zeit geliebt hat. Dazu haben nicht wenige Junggebliebene Lust. Aber wie dann heimkommen aus Baindlkirch, wenn man zu später Stunde seine Füße kaum noch spürt, geschweige denn Auto fahren kann? Hier springt der Discobus ein, den die Seniorenbeauftragten aus drei Gemeinden gemeinsam chartern wollen. Anlass für die Disco für Junggebliebene ist das 60-jährige Jubiläum der Dorfdisco, die älteste familiengeführte Deutschlands beim Fischerwirt. Vor kurzem stieg hier der große Jubiläumsabend. Nun will Disco-Betreiber Michael Ittlinger noch einen extra Discoabend für Junggebliebene veranstalten. Termin dafür ist Samstag, 27. April. „Die Uhrzeit zur Busabfahrt wird den Angemeldeten noch mitgeteilt“, informiert Christine Maier.

Die Meringer Seniorenbeauftragte hatte die Idee, sich mit Seniorenbeauftragten der Nachbargemeinden zusammenzutun, und dies nicht nur bezüglich der Disco.

Christine Maier, Claudia Bordon-Vieler, Brigitte Dunkenberger und Peter Wirtz haben gemeinsam für ihre Seniorinnen und Senioren einen Discobus und einen Theaterbus organisiert. Foto: Heike John

Seniorenbeauftragte wollen auch einen gemeinsamen Theaterbus organisieren

Auch einen gemeinsamen Theaterbus will sie zusammen mit Kümmerin Claudia Bordon-Vieler aus Ried sowie dem Kissinger Seniorenbeauftragten Peter Wirtz und Brigitte Dunkenberger vom Kissinger Seniorenbüro organisieren. „Wir haben am 8. April das 6. Sinfoniekoniekonzert mit dem Thema „Naturkraft“ im Kongress am Park und am 11. Juli das Musical "Sister Act“ in der Freilichtbühne am Roten Tor ausgewählt“, erklären die Seniorenbeauftragten. „Für diese zwei Fahrten hat sich das Staatstheater Augsburg auch im neuen Jahr wieder bereit erklärt, seinen Theaterbus in den Landkreis-Süden zu schicken und zweimal über Ried, Mering und Kissing zu fahren, um interessierte Besucherinnen und Besucher zu Vorstellungen zu bringen“, berichtet sie. Das Angebot umfasst den Eintrittspreis sowie die Hin- und Rückfahrt mit dem Theaterbus. Die Anmeldungen und die Bezahlung sind so bald wie möglich an den ortsbekannten Stellen vorzunehmen.

Gute Erfahrung mit solchen Busfahrten hat Christine Bordon-Vieler, die Rieder Kümmerin. „In unserer kleinen Gemeinde laufen solche Angebote fast per Zuruf“, berichtet sie. Bereits vor Corona gab es einen spaßigen Discoabend im Boandl und auch zur Augsburger Puppenkiste fuhr sie schon mehrmals mit ihren Seniorinnen und Senioren. Dass nun über die Ortsgrenzen hinaus gemeinsame Sache gemacht wird, spricht für die gute Vernetzung der Seniorenbeauftragten, finden auch die Kissinger. Und natürlich können sich auch interessierte Seniorinnen und Senioren aus den Nachbarorten mit anhängen, etwa aus Merching.

Seniorenbeauftragte informieren über Disco für Junggebliebene

Christine Maier hatte schon lange vor, das Projekt Theaterbus größer aufzuziehen. „Unsere erste Fahrt von Mering war mit dem Theaterbus Spezial, einem Konzept zur kulturellen Teilhabe und dem Abbau von Barrieren“, berichtet sie. Dafür hatte sie sich zusammen mit der AWO-Mering auf eine Zeitungsausschreibung hin beworben. Schon im Jahr darauf, also vergangenes Jahr, gab es zwei reguläre Theaterbusfahrten. Einmal fuhr man zu einem Sinfoniekonzert in der Kongresshalle, im Juni 2023 gab es eine weitere Fahrt zur Aufführung „Die drei Musketiere“ in der Augsburger Freilichtbühne.

Lesen Sie dazu auch

Jetzt freuen sich die Seniorenbeauftragten der drei Gemeinden auf gemeinsame Sache. Die Fahrten mit dem Theaterbus werden in der neuen Broschüre des Gewerbeverbands Handwerk, Handel Kissing und auch im Rieder Seniorenblatt angekündigt. „Auch in Mering würden wir für unsere Seniorenbeauftragten ein solches Ankündigungsblatt wünschen“, betonte Christine Maier in diesem Zusammenhang. Die „Disco für Junggebliebene“ im Boandl wurde nun nach Rücksprache mit dem Veranstalter auf Samstag, 27. April gelegt. Viele, die in der Region aufgewachsen sind, haben das Boandl noch in guter Erinnerung aus ihrer Jugend. Manch einer von ihnen hat die beliebte Landdisko aber in den letzten Jahrzehnten nur noch von außen bei Abholfahrten des eigenen Nachwuchses gesehen. Zeit wird’s, wieder selber dort zu feiern!

Anmeldung: Kissing: Seniorenbüro im Mehrgenerationenhaus, Nelkenstraße 18. Tel 08233/21 20 125 (Brigitte Dunkenberger). Mering: Immer mittwochs von 17 bis 19 Uhr im Begegnungszentrum der AWO, Bahnhofsstraße 17, Telefon 015233585134 (Jaromir Prochazka). Ried: Bei „Kümmerin“ Claudia Bordon-Vieler. Tel. 0173 / 8729509 oder 08233 / 78991-20 oder im Rieder Rathaus.