Die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Und so mag in Mering auch nicht jeder die Fassade des neues Kinderhorts Clara und Felix an der Ambérieustraße. Kritikern ist das Holz zu grau, was anderen wiederum gerade gefällt. Doch was hier geschaffen wurde, ist ein Wohlfühlort für Kinder und Erzieherinnenteam.

