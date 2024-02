Mering

17:10 Uhr

Sicherheitskonzept für den Meringer Faschingsumzug geht auf

Viele Maschkerer kamen am Sonntag zum 29. Meringer Faschingsumzug. Die Organisatoren setzten auf ein Sicherheitskonzept, das von der Polizei gelobt wurde.

Plus Trotz 15.000 Besucherinnen und Besuchern gibt es keine großen Unfälle und Verletzungen. Polizei lobt die Veranstalter.

Von Eva Weizenegger

Der Meringer Faschingsumzug mit 15.000 Besuchern ist vorbei, und die Polizei ist voll des Lobes. "Es war eine super Stimmung während und nach dem Umzug", sagt Karl Schreiner, Leiter der Polizeiinspektion Friedberg. Es war nach dem Faschingsumzug zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der zwei Menschen im Bereich des Marktplatzes leicht verletzt wurden. Beamte erteilten dem Aggressor einen Platzverweis. Ihn erwartet außerdem eine Anzeige. "Doch angesichts der vielen Menschen, die am Sonntag in Mering feierten, waren es lediglich kleinere Vorkommnisse", sagt Schreiner. Es sei zu keinen nennenswerten Störungen gekommen. Die teilnehmenden Gruppen konnten ihre Route reibungslos abfahren. Der Ortskern war dafür ungefähr fünf Stunden gesperrt.

15.000 Besucherinnen und Besucher feiern friedlich in Mering den Faschingsumzug. Foto: Eva Weizenegger

Mering verhängt kein Alkoholverbot

Im Vorfeld des Umzugs hatte es mit der Marktgemeinde Mering eine Besprechung zwischen Faschingskomitee Lach Moro (FKM), der Marktgemeinde und der Polizei gegeben. Wie Bürgermeister Florian Mayer erläutert, habe die Polizei auf ein Verbot von hartem Alkohol hingewiesen. "Wir haben uns aber gegen ein Alkoholverbot entschieden." Für Karl Schreiner, Chef der PI Friedberg, ist klar: "Harter Alkohol ist meist für ein höheres Aggressionspotenzial verantwortlich." Deshalb weise man alle Kommunen in den Vorgesprächen darauf hin. Doch auch ihm sei klar, dass ein völliger Verzicht nur schwer durchzusetzen sei. In Mering sei der Umzug reibungslos über die Bühne gegangenen, aber auch die anschließenden Feiern rund um den Marktplatz und in den Gaststätten und Bars seien gut verlaufen.

