Mering

06:00 Uhr

Sie bewahren im Gemeindearchiv die Meringer Geschichte

Plus Dieter Bordon und sein Team setzen verstärkt auf Öffentlichkeitsarbeit, um Merings Vergangenheit zu sichern und auch das jetzige Zeitgeschehen zu erfassen.

Von Heike John

Als der langjährige Meringer Archivar Helmut Rischert Ende 2019 starb, war das Meringer Gemeindearchiv erst einmal verwaist. Rund 15 Jahre hatte sich der Augsburger Diplomarchivar im Ruhestand um die Sichtung und das Ordnen von Unterlagen zu Merings Vergangenheit gekümmert und mit Unterstützung von Hilde Kohlbeck angefangen, in den Räumen am Bauhof ein Archiv aufzubauen. Erst im Februar 2020 fand man in Dieter Bordon einen Nachfolger, der sich bereit erklärte, auf ehrenamtlicher Basis und mit Heidemarie Ziegler an seiner Seite die begonnene Aufbauarbeit fortzusetzen. "Das war nicht ganz einfach, denn wir mussten uns ohne Einarbeitung zurechtfinden", erinnert sich Dieter Bordon.

