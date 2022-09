Mering

06:30 Uhr

Barbara Sedlmeir blickt als Bodengutachterin tief in den Untergrund

Plus Als Sachverständige für den Sportplatzbau gehört das Graben zu Barbara Sedlmeirs Metier. Auf das Sommerloch ist die Meringerin bislang nicht gestoßen.

Von Heike John

Wenn Barbara Sedlmeirs Sohn gefragt wird, was seine Mama denn so beruflich macht, dann kommt oft die Antwort: "Sie gräbt Löcher in den Boden". In der Tat ist das Buddeln im Untergrund eine wesentliche Aufgabe der studierten Landschaftsarchitektin, die Inhaberin eines Sachverständigenbüros für Bodenuntersuchungen im Sportplatzbau in Mering ist. Sie rechnet hoch, dass sie pro Jahr wohl gut 800 Löcher im Jahr gräbt, um so die vor Ort bestehenden Bodenverhältnisse zu erkunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen