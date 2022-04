Mering

vor 35 Min.

Sie erobert als Bäckerin bei Cumpanum in Mering eine Männerdomäne

Plus Als einzige Bäckerin steht Caroline Buchholz in der Backstube in Mering ihre Frau. Sie setzt sich in einem Männerberuf durch.

Von Eva Weizenegger

Ein Arbeitstag beginnt für Caroline Buchholz morgens zwischen 3 und 4 Uhr. Dann steht sie bereits in der Backstube in Mering. Die 39-Jährige ist die einzige Bäckerin, die für André Heuck, Inhaber der Bäckerei Cumpanum aus Bobingen, arbeitet. An zwölf Standorten im Großraum Augsburg und in Südbayern können Kundinnen und Kunden die Brote und Backwaren in den Cumpanum-Läden und Backstuben bekommen. Das Besondere an Heucks Konzept sind die von Bäckern geleiteten Backstuben vor Ort und die reinen Bio-Zutaten. "Wir backen ausschließlich mit regionalen Produkten und ohne technische Enzyme", erklärt Heuck. Es werde kein Weizenmehl verwendet.

