Mering

vor 18 Min.

Sie prägte die Bücherei wie keine andere: Leiterin Waeber verabschiedet sich

Plus 31 Jahre lang leitete die Diplom-Geologin Brunhilde Waeber die Meringer Bücherei. In dieser Zeit hat sich viel verändert - die Räume, die Bücher, das Arbeiten.

Von Heike John

Wenn Brunhilde Waeber am Freitag, 29. April, um 18 Uhr die Bücherei in der Bachstraße 1 zuschließt, dann hält sie wohl das letzte Mal den Schlüssel zu Merings Kulturtreffpunkt in der Hand. Nach 31 Jahren in Diensten der Bücherei, davon 29 Jahre als Leiterin, geht sie in den Ruhestand.

