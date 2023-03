Sie sind jetzt für das CSU-Ferienprogramm in Mering verantwortlich

Sonja Sedlmeir und Marcus Pfanzelt sind jetzt als Doppelspitze für das Ferienprogramm zuständig und haben viele Ideen. Ganz neu ist die Online-Anmeldung.

Sonja Sedlmeir und Marcus Pfanzelt sind die Neuen beim Ferienprogramm der CSU Mering. Doch so neu sind beide nicht mehr. Pfanzelt und Sedlmeir sind beim CSU-Ortsverband verwurzelt und haben auch schon im Ferienprogramm mitgeholfen. "Als klar war, dass Silvia Braatz, die 2018 das Ferienprogramm von Erna Bramberger übernommen hatte, nach fünf Jahren nicht mehr für die Organisation zur Verfügung steht, standen wir in den Startlöchern", sagt Marcus Pfanzelt. Der 41-Jährige ist neben seiner neuen Aufgabe bei der CSU schon stellvertretender Ortsvorsitzender und im Siedlerbund St. Afra als Schriftführer aktiv. Sonja Sedlmeir engagiert sich als Beisitzerin im Ortsverband und bei der Kolpingfamilie Mering.

Mehr Programmpunkte rund um Mering

Die 43-Jährige und der 41-Jährige haben selbst Familie und wissen, was sich Kinder unter gelungenen Ferien vorstellen. Neben Spiel und Spaß ist auch eine gehörige Portion Neugier mit an Bord. Mit der personellen Neuaufstellung im Organisationsteams gibt es auch eine Neuausrichtung bei den Programmpunkten. "Es ist nicht mehr zeitgemäß, große Fahrten mit dem Bus anzubieten", sagt Sedlmeir. Deshalb setzen sie und Pfanzelt vor allem auf Angebote in Mering und der näheren Umgebung.

"Viele Eltern unternehmen bereits Ausflüge in Freizeitparks oder fahren mit ihren Kindern in den Zoo, da sind wir nicht mehr so gefordert, wie das noch vor über 40 Jahren war", sagt Sedlmeir. Schon während der Coronazeit wurde beim Ferienprogramm deshalb viel mehr auf Programmpunkte vor Ort gesetzt. Diese Ausrichtung wollen Pfanzelt und Sedlmeir noch weiter ausbauen. "Wir hoffen, dass wir neben unseren bisherigen Anbietern auch noch weitere Vereine, Firmen oder Privatpersonen finden, die gerne im Rahmen des Ferienprogramms etwas für Kinder machen wollen."

Vor 49 Jahren stellte die Meringer CSU das erste Ferienprogramm auf die Beine. Besonders schön war immer die Abschlussfeier an der Meringerzeller Hütte mit Lagerfeuer und vielen Spielen. Diesen Programmpunkt soll es heuer wieder geben. Foto: CSU Mering (Archivbild)

Noch stehen die Programmpunkte nicht fest. "Wir gehen gerade auf verschiedene Meringerinnen und Meringer zu und fragen sie", sagt Sedlmeir. Auch melden sich Vereine und Unternehmen, die etwas anbieten wollen. So soll es beispielsweise einen Tag mit Yoga und Entspannung für Kinder geben. Vorstellen können sich Sedlmeir und Pfanzelt auch, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Blick hinter die Kulissen einer Bäckerei wagen, Kräutertees selbst herstellen oder gemeinsam mit einer Friseurin neue Frisuren und Stylingideen ausprobieren. "Es gibt viele Ideen und wir sind gerade mitten in den Planungen und Vorgesprächen."

Verzichtet wird jetzt endgültig auf das Programmheft in Papierform. "Während der Coronazeit gab es bereits das Heft nur noch als PDF zum Online-Herunterladen", erklärt Pfanzelt. Das habe sich bewährt und werde deshalb so beibehalten. "Aber wir wollen einen Flyer mit einer Übersicht aller Programmpunkte in den Geschäften in Mering auslegen", sagt Sedlmeir. Darauf gibt es einen QR-Code, über den man ganz bequem zu den ausführlichen Informationen der einzelnen Programmpunkte gelangt.

Auf der Suche nach neuen Ideen für Meringer Ferienprogramm

Ganz neu wird diesmal auch die Onlineanmeldung sein. "Das ist uns ein großes Anliegen", sagen die beiden. Es wird keinen Anmeldetag mehr geben. Damit ist Anstehen in der Warteschlange für die einzelnen Programmpunkte Geschichte. "Wir sind noch an der technischen Umsetzung, aber ganz sicher wird die Anmeldung nur noch online möglich sein", sagt Sedlmeir.

Wer gerne selbst eine Idee für einen Programmpunkt für das CSU-Ferienprogramm hat, kann sich unter der E-Mail-Adresse: Ferienprogramm@csu-mering.de melden. "Wir freuen uns über Ideen und Anregungen", sagen Sedlmeir und Pfanzelt.