Sie stechen im Fasching in Mering mit ihrem Piratenschiff in See

Plus Seit vielen Monaten arbeiten mehr als zehn Jugendliche aus Mering und Kissing an ihrem Faschingswagen. Premiere wird beim Umzug in Landsberg sein.

Von Eva Weizenegger

Draußen ist es dunkel, kalt und windig. In der großen Halle auf dem Gelände des Abbruchunternehmens Schreiner in Mering brennt noch Licht. Im Inneren ist es mollig warm. Ein großer Holzofen sorgt für angenehme Wärme. Doch Simon Schreiner und seine Freunde nehmen das alles gar nicht so recht wahr. Sie sind viel zu beschäftigt damit, die letzten Arbeiten auszuführen. Hier muss noch gesägt, da geschraubt und ein Kabel verlegt werden. Amelie und ihre Freundinnen Sarah, Andrea und Laura bemalen einen großen Felsklotz aus Pappmaché. Mitten in der großen Werkhalle steht das Prachtstück, an dem die Freunde seit Monaten werkeln: Das 13,50 Meter lange, vier Meter hohe und 2,50 Meter breite Piratenschiff..

Am Faschingssonntag schippern sie in Mering mit ihrem Piratenschiff durch die Straßen

Zum ersten Mal "in See stechen" soll der Faschingswagen am 8. Februar beim Umzug in Landsberg. Dann geht es weiter nach Welden, Schwabmünchen und Mammendorf. Höhepunkt ist natürlich der Gaudiwurm in Mering am Sonntag, 11. Februar. "Da sind wir zu Hause und es ist klar, dass wir dabei sind", sagt Karim Nabil. Er gehört mit zum harten Kern der Wagenbauer. "Wir sind etwa so zehn bis zwölf Leute im Alter von 17 bis 30 Jahren aus Mering und Kissing, die seit November an dem Piratenschiff bauen", sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

