Sie waren die Meringer Hippies: Vor 50 Jahren gründete sich die Teestube

Im Sommer 1973 gründeten die "Urgesteine" ihre Teestube in einem Raum in St. Michael in Mering.

Plus Der Vorläufer eines Jugendzentrums wurde argwöhnisch beäugt. Das ist aus den Teestüblern geworden, die damals wegen langer Haare und der Matratzen kritisch beäugt wurden.

Von Christine Hornischer

Alle sechs bis acht Wochen haben Werner Kehlbach, Peter Kratzer, die Hollies Caroline Mardaus und Christina Hirson sowie Dietmar Krelowetz einen festen Termin im Kalender stehen. Die fünf "Urgesteine aus der Teestube", die vor 50 Jahren gegründet wurde, organisieren gerade ein Treffen zum Jubiläum der Teestube am 6. Mai ab 16 Uhr vor dem Andechser. "Da wallfahren wir ein bissel. Ab 17.30 Uhr haben wir einen Tisch bestellt", verrät Caroline Mardaus. "Wir laden auch Nicht-Teestübler ein", sagt die 65-Jährige. "Die, die vielleicht früher nicht in die Teestube kommen durften." Denn die Geschichte hat es in sich.

Die Meringer Teestube ist auch Teil der "Bagalutten-Trilogie"

Gerne erinnern sie sich alle an das Jahr 1973. Der katholische Pfarrer Kurt Engelhard hatte damals ein paar jungen Leuten aus Mering und St. Afra erlaubt, einen Raum für eine Diskussionsrunde zu nutzen. Aus der wurde dann die berühmt-berüchtigte Teestube. Caroline Mardaus, die mit ihrer Zwillingsschwester Christina im Haus der ehemaligen Isar-Amperwerke aufgewachsen ist, ist nach ihren eigenen Worten zu einer "Art dichterischen Chronistin Merings" geworden.

