Der Skateplatz in Mering wird in Zukunft beleuchtet

Plus Vier große LED-Leuchten erhellen die Freizeitanlage jetzt auch nachts. Und die Skater haben noch mehr Pläne für Mering und die umliegenden Orte.

Der Meringer Skaterpark ist wegen seiner abwechslungsreichen Elemente beliebt. Doch gerade in der dunklen Jahreszeit war die Nutzungsdauer bisher begrenzt. Den Wunsch nach einer Beleuchtung hatte der Marktgemeinderat aus Kostengründen jedoch abgelehnt: Wie es den Skatern doch noch gelungen ist, ihr Ziel zu erreichen.