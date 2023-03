So fahren Radlerinnen und Radler sicher durch Mering

Wo gibt es in Mering gefährliche Stellen für Radfahrer? Wie kann die Radwegsituation verbessert werden? Damit beschäftigt sich der neue Arbeitskreis Radwege.

Der Arbeitskreis wurde initiiert vom neugewählten Marktgemeinderat und ist nun seit gut einem Jahr tätig. Die Zusammensetzung sieht zum einen Überparteilichkeit vor, alle Fraktionen sind mit mindestens zwei Vertreterinnen oder Vertretern eingebunden, wobei auch radfahrende Bürger, die nicht im Gremium sitzen, volles Rede- und Stimmrecht haben. Für die Organisation der Arbeitstreffen haben sich Katharina Bader-Schlickenrieder ( CSU/„Vorsitz“) und Anton Schlickenrieder bereit erklärt. Für die UWG bringt Michael Metz seine Erfahrung vor allem zum Thema Schulwege ein, ursprünglich unterstützte ihn Frank Schuller, dieser hat sich allerdings vor einigen Monaten aus persönlichen Gründen zurückgezogen. Die SPD entsandte Andreas Widmann, der von Hartmut Jaenel und Thomas Schnitzler (parteifrei) unterstützt wird. Für die Grünen arbeitet Petra von Thienen und ihr zur Seite stehen Wolfhard von Thienen und Jörg Häberle.

Unfallschwerpunkte und Problemstellen in Mering werden benannt

Sechsmal trafen sich mittlerweile die Mitglieder. Dabei wurden bei Ortsterminen das bestehende Radwegenetz sowie problematische und gefährliche Stellen identifiziert. Die abschließenden Ergebnisse der Sitzungen wurden auf Basis einer vom ADFC empfohlenen internetbasierten Karte von Mering festgehalten. Neben Problemstellen wurden dabei auch Unfallschwerpunkte sowie die wichtigsten Quell- und Zielorte, wie beispielsweise Schulen festgehalten.

Als wichtigstes Ergebnis wurde ein Vorschlag für das zukünftige Meringer Radwegenetz, mit Haupt- und Nebenachsen erarbeitet und mit konkreten Vorschlägen für deren Ausgestaltung, beispielsweise als Fahrradstraße oder Fahrradweg hinterlegt. Dieser Vorschlag dient als Vergleichsbasis für den ISEK-Steuerkreis, der sich vor einigen Jahren schon intensiv auch mit dem Thema Radwege auseinandergesetzt hat. Über den Steuerkreis kann die Kommune Projekte anmelden, die dann vom Freistaat Bayern auch mit Fördermitteln unterstützt werden können. Zudem wurde auch ein Abgleich mit dem vom Landkreis erstellten Radwegekonzept vorgenommen und mit der Radverkehrsbeauftragten des Landkreises abgestimmt.

Arbeitskreis Radwege braucht Unterstützung durch Fachleute

Quer durch Mering gibt es zwar viele Straßen und Wege, der historisch gewachsene Ortskern bietet aber nicht genug Platz, die Verkehrsströme effektiv zu trennen und so dem erhöhten Sicherheitsbedürfnis radfahrender Bürgerinnen und Bürger künftig entsprechen zu können. Die Augsburger und Münchener Straße bietet dafür nur unter der Voraussetzung eine Möglichkeit, dass der Pkw- und Lkw-Verkehr teilweise ausgesperrt oder enorm verlangsamt wird. Darum wurde eine sinnvolle Alternative gesucht: Radfahrer bleiben im Paartal, für die Fahrt ins Ortszentrum gibt es ausgewiesene Stichwege an mehreren Stellen. Allerdings muss wegen beengter Stellen wie etwa dem Lindenweg eine neue Verbindung her, die parallel zur Bahntrasse auf deren Südwestseite geführt wird – und zwar am besten von der Friedenau- bis zur Zettlerstraße. Dazu bedarf es einer neuen Querung der Paar neben der großen Bahnbrücke, die auch den Schulweg verbessern würde für die Kinder, die in Mering Bahnhof aussteigen.

Hieraus ergeben sich viele verkehrstechnische und -rechtliche Fragen, die nur mit fachplanerischer Hilfe angegangen werden können. Dazu hat die Gemeinde zusammen mit dem Büro Dragomir, beim Büro Kaulen um Mithilfe angefragt. Dieses Büro hat bereits für den Landkreis Aichach-Friedberg eine Verbesserung und Ergänzung des Radwegenetzes erarbeitet, kennt somit schon alle Zusammenhänge und kann jetzt Mering helfen, auf seinem Gemeindegebiet tätig zu werden. In den nächsten Wochen will der Radwege-Arbeitskreis zusammen mit Vertretern der Verwaltung vertieft in die Diskussion einsteigen, die von den Fachplanern vorgeschlagenen Lösungen prüfen und Projekte priorisieren.

Und noch einem Thema hat sich der Arbeitskreis gewidmet: dem Entwurf einer Stellplatzsatzung für Fahrräder aller Art bei Bauvorhaben in der Marktgemeinde. Dieser Vorschlag, basierend auf einer bestehenden Satzung der Stadt Germering, steht auf der Agenda einer der nächsten Sitzungen des Gemeinderats. (AZ)