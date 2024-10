So feiert die Kita Farbkleckse in Mering ihr zehnjähriges Bestehen

In festlicher Atmosphäre versammelten sich zahlreiche Gäste, um das zehnjährige Bestehen der „Kita Farbkleckse am Sportplatz“ zu würdigen. Im Rahmen des Jubiläums hatte die Kita ihren Namen angepasst, sodass nun alle drei kommunalen Kitas ihren Standort im Namen tragen. Dies symbolisiert die enge Verbundenheit der Einrichtungen mit der Gemeinde.

Der Festakt begann mit einer Hausführung, bei der Interessierte die Räumlichkeiten und die liebevoll gestalteten Spielbereiche der Kita erkunden konnten. Anschließend begrüßte der Einrichtungsleiter Roman Lipp die Gäste in der festlich geschmückten Turnhalle. In seiner Ansprache betonte er die Entwicklung der Kita über die letzten zehn Jahre, die Erfolge und die vielen glücklichen Kinder, die hier betreut wurden. Im Anschluss ergriffen Bürgermeister Florian Mayer und Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko das Wort. Bürgermeister Florian Mayer würdigte die wertvolle Arbeit des pädagogischen Teams und hob die Bedeutung der frühkindlichen Bildung hervor.

Außerdem blickte Mayer auf die Geschichte der Einrichtung zurück. Viele andere Kindertagesstätten wie der Sommerkeller gehen auch aus der ehemaligen Kinderverwahranstalt in der Klostergasse hervor. Diese wurde 1910 von Klosterschwestern gegründet. Die Farbkleckse oder bis zum letzten Betreuungsjahr auch das „Haus der kleinen Freunde Farbkleckse“, war die letzte Einrichtung, die ihren Ursprung hier hatte. 2014 zog sie in den Neubau am Sportplatz um. Dieses Jubiläum wurde nun gefeiert. Somit seien die Farbkleckse die Mutter aller Kindertagesstätten in Mering, so Bürgermeister Florian Mayer.

Kita Farbkleckse: Eine Erweiterung der Einrichtung ist noch möglich

Auch Tomaschko schloss sich den Dankesworten an und unterstrich die Wichtigkeit von kommunalen Einrichtungen für eine lebendige Gemeinschaft. Er versprach weiter Unterstützung durch den Freistaat Bayern bei der Bezuschussung der Kinderbetreuungseinrichtungen. Danach hatten die Gäste die Gelegenheit, bei einem köstlichen Essen, bereitgestellt vom Schlosserwirt, ins Gespräch zu kommen. Zum Jubiläum gab es von Bürgermeister Florian Mayer einen Zuschuss für eine neue Lautsprecheranlage, die beim Kindergartenfest im Mai dann gleich Verwendung finden kann.

Die Atmosphäre war geprägt von Freude, Austausch und dem gemeinsamen Feiern der Erfolge der Kita. Elternbeirat, Leitungen anderer Kindertagesstätten in Mering und das engagierte pädagogische Team der Kita kamen zusammen, um die letzten zehn Jahre Revue passieren zu lassen und Pläne für die Zukunft zu schmieden. So könnte nach dem Abriss des alten Sportheims die Gartenfläche erweitert werden oder auch zusätzliche zwei Gruppen entstehen. (AZ)