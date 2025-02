So ist die neue Asylunterkunft in Mering gestartet

Mit der neuen Unterkunft für geflüchtete Menschen in der Hermann-Löns-Straße gründete sich vor drei Monaten in Mering ein neuer Helferkreis. Acht Ehrenamtliche unterstützen die hauptamtliche Asylkoordinatorin der Gemeinde Mering Maureen Lermer bei ihrer Arbeit. Sie installierten in der neuen Unterkunft WLAN, besorgten weitere Teller beim Kleiderladen und begleiten die Neuankömmlinge bei Behördengängen oder bieten sportliche Aktivitäten an. Die sechs im Januar angekommenen Asylsuchenden aus Afghanistan, Somalia und Irak fühlen sich in Mering sehr wohl.

