Kurs in Mering: So klappt das mit dem Anhänger-Fahren

Zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer machen mit beim Kurs des Oldtimer- und Motorradclubs Mering und lernen viel dazu.

„Endlich konnte ich mal in Ruhe üben“, so lautete das Fazit der Teilnehmer des OMC-Anhängerfahrens. Schon seit längerem hatte der Oldtimer- und Motorradclub Mering dieses Angebot geplant, und endlich konnte es stattfinden. Knapp zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden zuerst in einer Theoriestunde im Clubheim am Gelände des Wertstoffhofs über Grundlagen und Technik von Anhängern informiert.

Danach ging es raus an die Praxis. Mit den richtigen Handgriffen zum Anhängen und der korrekten Sitzposition im Fahrzeug starteten die ersten Übungen. Einige hatten eigene Fahrzeuge dabei, andere nutzten die gestellten Pkw und unterschiedlichsten Anhänger. Neben geradeaus rückwärts galt es auch, rechts und links im Rückwärtsgang den Hänger sozusagen in eine Parklücke zu manövrieren. „Es war der beste Trainingstag, den ich je mitgemacht habe“, sagte Michael zu Clubpräsident Lothar Haupt. Und Maria freute sich, dass sie durch die Übungen nun etwas sicherer geworden ist und die Angst vor dem Rangieren mit einem Anhänger verloren hat.

Auch wie man richtig ankuppelt, wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gezeigt. Foto: Lothar Haupt

Die Übungen wurden oft wiederholt und in Ruhe und mit Bedacht ausgeführt, sodass Fehler immer ausgebessert werden konnten. Der OMC freute sich über die große Begeisterung und hofft auch bei weiteren Vorträgen und ähnlichen Terminen im kommenden Jahr auf ebensolche rege Teilnahme. (AZ)