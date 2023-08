Mering

Resilienz-Beraterin aus Mering gibt Hilfestellung in Krisenzeiten

Plus Die Resilienz-Beraterin Barbara Schwab-Melcher aus Mering weiß, wie man auch mit schlechten Nachrichten ein positives Lebensgefühl erlangen kann.

Von Eva Weizenegger

Die schlechten Nachrichten prasseln auf uns ein. Ein Frieden in der Ukraine ist noch in weiter Ferne, die Klimaerwärmung wird nun auch in unserer Heimat deutlich spürbar, Energiekosten und die Inflationsrate steigen. Alles wird teurer. Nichts, was Spaß macht, darf man mehr - so scheint es jedenfalls. Doch Resilienz Beraterin Barbara Schwab-Melcher setzt diesen negativen Gedanken, ein ganzes Paket positiver Gefühle entgegen. "Die positive Gedankenausrichtung ist das A und O", sagt sie. Die 52-Jährige ist seit 18 Jahren selbstständig mit ihrer Praxis in der Bahnhofstraße in Mering. Sie ist ausgebildete Resilienz Beraterin, Reiki-Meisterin und -Lehrerin sowie Wellnessmasseurin. Sie bietet als Resilienz-Beraterin zusätzlich auch Workshops an.

Beraterin aus Mering: Auf die eigenen Stärken konzentrieren

"Es klingt sehr einfach und tatsächlich ist es auch so", sagt Barbara Schwab-Melcher. Den jeder Mensch entscheide selbst, wie er oder sie auf die Welt blicke. "Das sprichwörtliche halbvolle oder halbleere Glas ist es, das hier wieder ins Spiel kommt", sagt die 52-Jährige. Doch um zu einer positiven Grundeinstellung zu gelangen, sei der erste Schritt, wahrzunehmen, wie man denkt und auch fühlt. "Sehe ich überhaupt die Situationen, in denen es mir gut geht oder richte ich mein Augenmerk nur auf die negativen Dinge, die mir im Leben passieren", sagt Schwab-Melcher. Auch sei es auch einmal gut, genau zu beobachten, von welchen schlechten Nachrichten man überhaupt betroffen sei. "Wie ist meine ganz persönliche Lage und wie schaffe ich es, mich auf meine Stärken zu konzentrieren?", stellt die Resilienz Beraterin die Fragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

