Mering

vor 48 Min.

So sollen die Probleme der Meringer Verwaltung gelöst werden

Die Verwaltung in Mering ist massiv unterbesetzt. Für mehr Personal gibt es im Rathaus aber eigentlich gar keinen Platz.

Plus Massive Überstunden und Arbeitsrückstände – für die Aufgaben in der Meringer Verwaltung gibt es nicht genug Leute. Das rät eine externe Unternehmensberatung.

Von Gönül Frey Artikel anhören Shape

Ein Mitarbeiter im Meringer Rathaus hätte schon im Februar für den Rest des Jahres nach Hause gehen können – so viele Überstunden und Urlaubstage hatten sich angesammelt. Auch in der Diskussion um die Zukunft der Verwaltungsgemeinschaft (VG) äußerten die Mitgliedsgemeinden Kritik wegen Rückständen und Verzögerungen. Eine externe Unternehmensberatung sollte sich Abläufe und Organisation in Mering ansehen, den Personalbedarf ermitteln und Lösungen aufzeigen. Jetzt sind die Ergebnisse da.

Die Neuorganisation des Rathauses hat sie in den vergangenen Monaten schwer beschäftigt (von links) derzeitiger Verwaltungschef Richard Sedlmeir, Bürgermeister Florian Mayer und Unternehmensberater Christian Höfeler. Foto: Gönül Frey

Christian Höfeler von der dchp consulting stellte diese in der Verwaltung und dann in großer Runde vor den Gemeinderäten aus Mering, Schmiechen und Steindorf vor. Für die Untersuchung hatte er sich ein Jahr intensiv mit dem Meringer Rathaus befasst. Es gab Workshops mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei denen Bürgermeister Florian Mayer bewusst außen vor blieb.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen