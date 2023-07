Mering

So stehen die Chancen für die Erweiterung des Meringer Gymnasiums

Plus 2028 kommt das Meringer Gymnasium an seine Grenzen. Jetzt wendet sich Landrat Klaus Metzger an den bayerischen Kultusminister – mit einem deutlichen Appell.

Das Meringer Gymnasium wächst. Sogar so sehr, dass Schülerinnen und Schüler für die kommende fünfte Klasse abgewiesen wurden. Die Schulbedarfsplanung des Landkreises Aichach-Friedberg untermauert die prekäre Situation. Im Gymnasium Mering ergibt sich dabei eine Steigerung von 42 Prozent bis 2034. Jetzt soll die mögliche Erweiterung nicht nur im Landkreis, sondern auch bei der Bayerischen Staatsregierung ins Gespräch kommen.

Gymnasium Mering: Kinder mussten abgewiesen werden

Im gesamten Landkreis wird der Anstieg bei den Gymnasien auf 36 Prozent gerechnet. Während Aichach und Friedberg die Situation nach Auffassung des Instituts für Sozialplanung, Jugend- und Altenhilfe, Gesundheitsforschung und Statistik, kurz SAGS, händeln können, zeichne sich in Mering ab 2028 ein akuter Fehlbedarf an Räumlichkeiten ab. Schon jetzt mussten am Meringer Gymnasium vier Schülerinnen und Schüler aus Schmiechen und acht aus Ried, die nächstes Schuljahr in die fünfte Klasse gekommen wären, abgewiesen werden. Für die Kinder aus Schmiechen zeichnete sich doch noch eine Lösung am Meringer Gymnasium ab, die Rieder Schüler weichen auf Friedberg aus.

