So war das nächtliche Einkaufen bei Kerzenlicht in Mering

Zum Candlelight Shopping in Mering strömten vergangenen Freitag wieder viele Menschen in das Ortszentrum, um die besondere Atmosphäre zu genießen.

Wenn man Freitagabend an Merings Pfarrkirche St. Michael vorbeiging, war kaum zu übersehen, dass eine besondere Veranstaltung stattfand. Das Gotteshaus wurde von einem Scheinwerfer in Pink angestrahlt. Flankiert wurde das historische Gebäude zudem von Gläsern, in denen Kerzen flackerten, und die bis zum Ende der Veranstaltung um 23 Uhr für eine festliche Stimmung sorgten. Auch die Innenstadt war für das Candlelight Shopping mit Laternen und Kerzen geschmückt. Viele nutzten die Gelegenheit zu einem nächtlichen Einkaufsbummel – auch wenn nur relativ wenig Geschäfte an der Shopping-Nacht teilnahmen.

Meringer Geschäfte waren mit der Einkaufsnacht zufrieden

Außerdem war dieses Mal die Münchener Straße – wie sonst üblich – nicht gesperrt. Zudem verschob der Organisator Mering Aktuell, ein Zusammenschluss der Meringer Geschäftsleute, die Veranstaltung wegen Bauarbeiten im Ortskern von November in die Vorweihnachtszeit.

Andrang herrschte bei der Buchhandlung Platzbecker. Foto: Edigna Menhard

Trotzdem waren die teilnehmenden Händlerinnen und Händler mit der Veranstaltung sehr zufrieden. Heike Finger, Inhaberin der Buchhandlung Platzbecker, und ihre Kollegin hatte alle Hände voll zu tun, denn in ihrem Laden herrschte großer Andrang: „Die Leute kommen, orientieren sich, schauen sich in aller Ruhe um, lassen sich beraten – es ist viel los hier, aber trotzdem ist die Atmosphäre wunderbar entspannt“, sagte sie. Später, so ihr Plan, wolle sie noch Sekt ausschenken.

Beim Optiker, Uhrmacher und Juwelier Spengler wurde der Kundschaft Glühwein serviert. Dieser sei hausgemacht, verrät Inhaber Pius Spengler, und bestehe aus einem guten Südtiroler Rotwein, griechischen Orangen, braunem Zucker, Zimtstangen, Nelken, Piment und weiteren Gewürzen. Auch Schalen mit Weihnachtsgebäck waren im Laden verteilt. Der Schmuckverkauf laufe sehr gut, meinte der Ladenbesitzer zufrieden. Die positive Resonanz der Kunden zeige, dass solche Aktionen in Mering ankommen. „Ich persönlich bin ein Verfechter davon, dass man mindestens sechs bis sieben solcher Events im Jahr veranstaltet“, ergänzt er. Es sei ihm allerdings auch bewusst, dass die Organisation für Mering Aktuell extrem viel Arbeit bedeute.

Candlelight Shopping in Mering lockt viele Menschen an

Auch die Gastronomie freute sich, über den Erfolg der Candlelight Night. In der BarBarossa war bereits um 19 Uhr fast jeder Tisch besetzt. Inhaber Daniel Schmidl meinte: "Normalerweise ist um diese Zeit noch gar nichts los. Man merkt, dass die Leute draußen unterwegs waren und daher früher in unsere Bar kommen." Der Wirt bedauerte allerdings, dass die Münchener Straße nicht abgesperrt war, wie sonst üblich. „Wir hätten gerne einen Pavillon draußen aufgestellt und heiße Getränke verkauft.“

So blieb dem Barbesitzer nichts anderes übrig, als sich auf das normale Geschäft zu konzentrieren. Zur Feier des Abends hatte er jedoch selbst gemachten Glühwein im Angebot. Die beiden Gäste Anne und Dieter Wagner gönnten sich jedoch lieber einen Cocktail. Die zwei waren zuvor kurz über den Weihnachtsmarkt gebummelt, zeigten sich aber von dem Shopping-Angebot dort etwas enttäuscht. Deshalb genossen sie lieber entspannt die Atmosphäre in der weihnachtlich geschmückten Bar.

BarBarossa-Inhaber Daniel Schmidl freute sich, dass in seinem Lokal die Gäste früher kamen. Foto: Edigna Menhard

Der Christkindlmarkt in Mering war gut besucht

Währenddessen standen auf dem Christkindlmarkt die Menschen dicht gedrängt zwischen den Buden. Vor allem an den Ständen, die Getränke oder Essen verkauften, war der Andrang groß. Einige Besucherinnen und Besucher hörten der Kolpingkapelle zu, die klassische Weihnachtslieder spielte. Dirigent Mathias Stößlein fragte gut gelaunt ins Publikum, ob jemand einen besonderen Liedwunsch habe.

Noch besinnlicher ging es ein paar Schritte weiter in der Pfarrkirche St. Michael zu. Wer den Weg in die Kirche fand, wurde mit einer Kerze begrüßt, die am Altar entzündet werden konnte. Außerdem fanden dort zu jeder halben Stunde Friedensgedanken mit Musik und Stille statt.