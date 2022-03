So will Merings Gemeinderat zügiger arbeiten

Wiederholte Endlos-Debatten um immer dieselben Themen: Durch eine Änderung im Regelwerk will Mering dem ein Ende setzen.

Ob Pendlerresolution, Verkehrsgestaltung am Schulzentrum oder Straßenbeleuchtung: Jedes von einer Fraktion beantragte Thema ist im Meringer Gemeinderat mindestens zweimal durchdiskutiert worden. Denn die Geschäftsordnung verlangte, dass das Gremium bei jedem Antrag entscheidet, ob dieser überhaupt zugelassen wird. Erst danach wird dieser von der Verwaltung vorbereitet und in einer folgenden Sitzung zur Entscheidung vorgelegt. Doch damit ist es nun vorbei. Der Gemeinderat folgte mit 14:9 Stimmen dem Wunsch der SPD, den Antrag auf Antrag wieder abzuschaffen.

Zur Diskussionen standen weitere Änderungen in der Geschäftsordnung, die Bürgermeister Florian Mayer angeregt hatte, um die Entscheidungsprozesse in Mering zu beschleunigen. Dabei geht es um die Wertgrenzen der Ausschüsse. Bisher dürfen in Mering der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Bauausschuss nur solche Entscheidungen treffen, deren finanzielle Auswirkungen den Wert von 150.000 Euro nicht überschreiten. Alles, was teurer ist, muss vom gesamten Gemeinderat beschlossen werden.

Geschäftsordnung Mering: Ausschüsse dürfen über teurere Projekte entscheiden

Vorschlag des Bürgermeisters war es, dass die beiden Ausschüsse künftig bis zu 250.000 Euro selbst entscheiden dürfen. Wie er betonte, würden wichtige oder kontroverse Vorhaben ohnehin immer dem Gemeinderat vorgelegt. UWG-Fraktionssprecher Mathias Stößlein (UWG) fand die Änderung deswegen unnötig. "Genau darauf wird es hinauslaufen, dass diese Themen eh im Gemeinderat landen." Die Mehrheit des Gemeinderats stimmte jedoch mit 17:6 der Erhöhung der Wertgrenzen zu.

Auch der im Wesentlichen nur beratende Umweltausschuss erhielt - mit 14:9 Stimmen - etwas größeren Spielraum. Er darf künftig statt bis zu 15.000 Euro über bis zu 50.000 Euro verfügen.