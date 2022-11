Das erwartet Besucher der Ausstellung "1000 Jahre Mering in 10 Objekten"

Von Heike Scherer - vor 18 Min. Artikel anhören Shape

Was geschah zwischen 1021 und 2021? Das setzt die Sonderausstellung in Mering mit zehn Objekten schlaglichtartig in Szene.

Die Sonderausstellung "1000 Jahre Mering in 10 Objekten" ist noch einmal am 4. Dezember und am 8. Januar von 14 bis 17 Uhr in den Räumen der ehemaligen Firma Ludwig Leuchten, Frühlingstraße 15, geöffnet. Sie wird auch in das neue Heimatmuseum übernommen werden. Interessierte können sich dort einen umfassenden Überblick verschaffen, was zwischen 1021 und 2021 in Mering, aber auch in Deutschland und anderen Staaten Europas und der Welt geschah. Wer sich alles genau ansehen und durchlesen möchte, sollte mindestens zwei Stunden Zeit einplanen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .