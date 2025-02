Spaß und Spott beim Bunten Abend der Pfarrei Sankt Michael Mering

Später als in den Vorjahren findet heuer der Bunte Abend in der Aula des Gymnasiums Mering statt. Die Aufführungstermine sind außerdem vor und nach der Wahl, so ass eventuell für den letzten Termin noch Änderungen erforderlich sind. Das Team traf sich zum ersten Mal am 11. November und inzwischen stehen die Sketche und musikalischen Beiträge fest. Bürgermeister Florian Mayer, Landrat Klaus Metzger, Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko und die Marktgemeinderäte sind jedes Jahr meistens gleich am ersten Abend anwesend, um sich das Derblecken der Geschehnisse in Mering und dem Landkreis Aichach-Friedberg nicht entgehen zu lassen. Für Kurzentschlossene ist der Bunte Nachmittag am 22. Februar um 13.30 bei Kaffee und Krapfen gedacht. Die weiteren Veranstaltungen sind der 22. Februar, der 23. Februar und der 1. März um 19 Uhr. Hierfür müssen die Karten vorbestellt und abgeholt werden.

Seit über 50 Jahren gibt es den Bunten Abend in Mering

Seit über 50 Jahren trifft sich das Bunte-Abend-Team im Alter von 14 bis über 70 Jahren, um das Publikum bei vier Veranstaltungen zu amüsieren. Sie schreiben und führen Sketche, Monologe und musikalische Beiträge über das Geschehen in Mering, in den umliegenden Gemeinden bis hin zur großen Weltpolitik auf. „Wir haben bereits im Februar 2024 das Thema für 2025 diskutiert und uns wie üblich am 11. November zum ersten Mal getroffen und das endgültige Thema festgelegt. Das bleibt aber noch ein Geheimnis!“, verrät Bettina Metz vom Team. Seit Ende Dezember treffen sich die Mitwirkenden einmal pro Woche, um die geschriebenen Texte zu besprechen und ab Februar zweimal pro Woche, um die Stücke zu üben. „Das Publikum aus Mering und den Nachbargemeinden darf gespannt sein, welche Personen und Ereignisse in diesem Jahr durch den Kakao gezogen werden. Die Mitwirkenden freuen sich auf vier unterhaltsame Vorstellungen und eine gute Stimmung beim Publikum“, sagt Metz.

Die Veranstaltung wurde von Pfarrer Kurt Engelhardt ins Leben gerufen und mittlerweile sind Kinder und Enkel der ersten Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf der Bühne zu sehen. Die Federführung hat Günter Magg, weitere Mitglieder des Organisationsteams sind Christine Rauner, Matthias Ringenberger, Michael Sepp, Veit Bolling, Angelika Wolf und Clemens Oswald. Letzterer ist am längsten dabei und gehört zur vierköpfigen Gruppe „Los Promillos“, die das Publikum mit musikalischen Beiträgen bei bester Laune halten wollen. Mehr als 50 Personen wirken auf der Bühne, beim Auf- und Abbau, bei der Bewirtung und an der Garderobe mit, auch der Meringer Pfarrer Florian Markter steht als Gastgeber der Veranstaltung mit auf der Bühne. Die Showtanzgruppe des Trachtenvereins Almarausch beteiligt sich auch wieder. „Beim Bunten Abend derbleckt zu werden ist 1000 Mal besser als nicht erwähnt zu werden“, sagt Bettina Metz. Es sind Ein-Frauen-Stücke bis zu Sketchen mit sieben Personen und sie dauern von 5 bis 25 Minuten. Ganz neu auf der Bühne ist Diakon Samuel.

Jede Vorstellung hat eine Länge von drei Stunden mit einer Pause von 20 Minuten. Für die Bewirtung mit verschiedenen Speisen und Getränken sorgen Barbara Dosch und Johanna Riebler mit ihrem Team. Seit drei Jahren ist Katharina Steinbach für das Bühnenbild verantwortlich. Sie malt es auf Papier und es wird mit einem Beamer auf die Wand projiziert.

300 Plätze stehen an den Tischen zur Verfügung, die am Freitagabend vor dem Bunten Nachmittag aus dem Papst-Johannes-Haus ins Gymnasium gebracht und am Sonntag wieder abgebaut werden müssen. Für die Vorstellung am 1. März ist dasselbe ein zweites Mal erforderlich.

Hier gibt es Karten für den Bunten Abend

Info: Für den Vorverkauf der Karten für den 23. Februar und 1. März um 19 Uhr sind Katja Steinhard und Pia Vescolin zuständig. Karten können über den QR-Code des Plakates, über die Homepage www.mitten-in-Mering.de oder über die Handynummer 0178/8013407 bestellt werden. Abholung der Karten ist am 16. Februar von 17 bis 19 Uhr. Für den Bunten Nachmittag am 22. Februar um 13.30 Uhr ist keine Reservierung erforderlich und die Karten kosten 10 Euro. Der Abend des 22. Februar ist bereits ausverkauft.