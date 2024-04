Mering

Spazieren, wandern, bergsteigen: der Alpenverein startet in die Saison

Plus In den verschiedenen Gruppen des Alpenvereins in Mering ist für jedes Alter und jedes Können etwas dabei.

Von Heike Scherer

Mit dem Frühlingsbeginn möchten die Menschen wieder mehr Zeit im Freien verbringen und Wanderungen vor Ort unternehmen. Der Naturschutzwart des Meringer Alpenvereins Klaus Popfinger kümmert sich um die Markierung von Wegen in der näheren Umgebung, die der Deutsche Alpenverein betreut. Er empfiehlt, die neu markierte Tour vom Mandichosee bis zum Weitmannsee zu laufen und nach einer Einkehr in der Erlebnisgaststätte wieder die Rückkehr anzutreten. Es gibt aber auch den Hartwaldweg, der am Meringer Bahnhof beginnt oder den Kirchbergweg beim Neuen Friedhof. Wer ein- oder mehrtägige Touren in Gemeinschaft unternehmen möchte, wird beim Meringer Alpenverein ebenfalls fündig. Die meisten Touren sind nämlich auch für Nichtmitglieder möglich. Die Auswahl für 2024 ist sehr umfangreich. Außerdem gibt es fünf verschiedene Gruppen, die zusätzliche Touren planen.

Der Naturschutzwart des Meringer Alpenvereins Klaus Popfinger kümmert sich um die Markierung der Wege in der Region und empfiehlt, die Tour vom Mandichosee, die an Werners Brotzeitoase beginnt, bis zum Weitmannsee zu laufen und nach einer Einkehr in der Erlebnisgaststätte wieder die Rückkehr anzutreten. Foto: Heike Scherer

Vorsitzender Helmut Röhm berichtet, dass es eine Ladys-Gruppe für Frauen ab 18 Jahren gibt, die Touren im Alpenraum am Wochenende unternehmen. In der Mixed-Gruppe planen Frauen und Männer gemeinsame Touren am Wochenende. Die Jungsenioren unternehmen Ausflüge unter der Woche. Außerdem gibt es noch die Familiengruppe, die Seniorengruppe und vier Jugendgruppen. Wer sich für eine Mitgliedschaft im DAV Mering interessiert oder als Nichtmitglied zu einer Tour anmelden oder Karten für die Kletterwand kaufen möchte, kann in der Geschäftsstelle in der Münchner Str. 20 am Donnerstag von 18.15 bis 19.15 Uhr vorbeischauen. Außerdem gibt es jeden ersten Freitag im Monat ab 19 Uhr einen Vereinsabend im Vereinsheim in der Hermann-Löns-Str. 62.

