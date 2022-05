SPD will Nahverkehr nicht zum parteipolitischen Thema machen

Nach Kritik von Landtagsabgeordneten Tomschako kontert Merings Zweiter Bürgermeister Stefan Hummel mit weiteren Argumenten.

Seit längerer Zeit setzt sich die Meringer SPD mit der Pendlerinitiative für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger ein. Doch nun scheint auf diesen Zug auch Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko aufzuspringen. Er äußerte sich am Samstag kritisch zur Pendlerresolution der SPD. Darauf reagiert Zweiter Bürgermeister und SPD-Ortsvorsitzender Stefan Hummel: "Weil wir in Mering mehr gemeinsam erreichen wollen, hat die SPD ihre Vorschläge bewusst als Anträge in den Marktgemeinderat eingebracht, mit dem Ziel, dass daraus eine Initiative aller Fraktionen wird." Dies sei gelungen.

Parteipolitik mache allein Tomaschko mit seinen Aussagen zur Pendlerresolution, so Hummel. Es sei ein "unverständlicher Rundumschlag", der alle Fraktionen im Marktgemeinderat treffe. "Es ist gut und hoffentlich hilfreich, wenn er sich als Landtagsabgeordneter ebenfalls einbringen will", betont Hummel, "gekränkte Eitelkeit hilft an dieser Stelle nicht weiter."

SPD Mering fordert verbindliche Antworten von der BEG

Zum Thema "Regional-S-Bahnen mit Toiletten" informiert Hummel, dass die bisherigen Auskünfte gewesen seien, dass man für alle drei S-Bahn-Varianten in der Region München denselben Fahrzeugtyp verwenden will. Auch die europaweite Ausschreibung der DB über bis zu 200 neue S-Bahnzüge für München nennt nur einen Fahrzeugtyp. Soll nun ein Fahrzeugtyp mit Toiletten in Zukunft zum Einsatz kommen, muss dieses Ausstattungsmerkmal im Auftrag der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) bestellt werden. "Passiert ist das noch nicht", erklärt Hummel. Wenn das so geplant wäre, hätte die Initiative von Pro Bahn, die die SPD unterstützt, Erfolg im Interesse aller Pendlerinnen und Pendler gehabt. Das möchte die SPD Mering in Schriftform von der BEG als verbindliche Antwort.

Die Regional-S-Bahn kommt mit Fertigstellung der zweiten Stammstrecke, also vermutlich erst nach 2030. Die SPD Mering hält es deshalb für notwendig, für den Spätverkehr von und nach Mering Verbesserungen einzufordern. Die Regional-S-Bahn werde zwischen Mering und München Hauptbahnhof 40 Minuten Fahrzeit brauchen und tagsüber von Regionalexpressen überholt werden. "Verbesserung durch die Regional-S-Bahn hält sich für die Meringer Pendlerinnen und Pendler in Grenzen", so Hummel. Allenfalls die stündlich umsteigefreie Fahrt zum Flughafen München kann für einige Fahrgäste ein Vorteil sein.

Was ist für die nächsten Jahre für den Nahverkehr geplant?

Die Aussage im Bericht, die Züge von Go-Ahead seien größer als die bisherigen Fahrzeuge der DB, ist eine Nebelkerze, so die Auffassung der SPD. Im Fuggerexpress sind Triebwagen mit 240 Sitzplätzen und Doppelstockzüge mit etwa 140 Plätzen je Wagen im Einsatz. Die neuen Züge von Go-Ahead sind überwiegend einstöckige Triebwagen mit 216 Plätzen sowie vereinzelt Doppelstocktriebwagen mit 538 Plätzen.

Für das Platzangebot, welches die Meringer Pendler je Zug vorfinden werden, kommt es darauf an, wie Zugeinheiten kombiniert werden. Wie die Züge zusammengestellt werden, entscheidet weder aktuell die DB noch Go-Ahead, sondern allein die BEG als Bestellerin. Deshalb wiederholt die SPD Mering ihre noch unbeantwortete Frage: "Was plant die BEG in den nächsten Jahren, wenn die Pendlerzahlen zwischen Mering und München weiter steigen?" Zudem fragen sich die Hummel und seine Mitglieder: "Wo sind in den Nachfragen der SPD Mering zur Pendlerresolution Falschbehauptungen?" (AZ)