Sperrung des Meringer Zentrums wird zur Belastungsprobe

Vollsperrung im Zentrum, Ausweichverkehr auf den Nebenstraßen: die anstehende Sanierung der Gasleitung bereitet in Mering Sorgen.

Vier Wochen lang wird das Meringer Zentrum für Arbeiten an der Gasleitung gesperrt - und das kurz bevor mit der Neugestaltung des Marktplatzbereichs die nächste Großbaustelle ansteht. Diese Nachricht sorgte nun auch im Gemeinderat für Diskussionen und kritische Nachfragen.

Wie berichtet, soll es mit Baustelle und Sperrung am Montag, 9. Oktober, losgehen. UWG-Sprecher Mathias Stößlein wollte wissen, warum die Sanierung der Gasleitungen an der Hauptstraße nicht so lange warten könne, bis die Gesamtmaßnahme im Zentrum startet. Hier soll es im April 2024 losgehen. Bürgermeister Florian Mayer erklärte, dass es sich aktuell um eine Baustelle der Energienetze handelt.

Der Spartenträger habe das Recht, seine Leitungen bei Bedarf zu sanieren. Anscheinend sei der der Zustand so dringend, dass es nicht bis zum nächsten Frühjahr warten könne. "Und ein Gasleck wollen wir hier ja auch nicht haben", so Mayer. Er wisse jedoch, dass die Situation fürs Zentrum eine enorme Belastung sei.

Geschäftsmann bittet: Vollsperrung im Zentrum möglichst vermeiden

Stefan Spengler ( CSU), dessen Familie das gleichnamige Optikergeschäft in der Ortsmitte betreibt, meldete sich ebenfalls zu Wort. Er bezog sich darauf, dass die Baustelle in mehreren Abschnitten erfolgt: "Vielleicht kann das technische Bauamt darauf schauen, dass die Hauptstraße so gut wie möglich durchgängig bleibt". Marktbaumeister Armin Lichtenstern konnte ihm da nur wenig Hoffnungen machen. Es gebe genaue Sicherheitsvorschriften, wie breit eine zulässige Durchfahrt der Baustelle sein müsse. Man schaue aber schon darauf, die Sperrung so kurz wie möglich zu halten.

CSU-Fraktionsvorsitzender Georg Resch äußerte sich zum Umgehungsverkehr, der unter anderem über die Bouttevillestraße erfolgt. Er schlug vor, für die Dauer der Baustelle rund um das Schloss ein Halteverbot zu erlassen. Viele der Schlossbewohner würden hier an der Straße parken. "Das ist das reinste Nadelöhr", sagte Resch.