Vollsperrung in Mering wegen Glasfaserausbau

Die Marktgemeinde Mering informiert, dass die Unterführung Zettlerstraße von Höhe Einfahrt am Sandberg bis etwa 50 Meter in die Bahnhofstraße sowie 25 Meter in die Hartwaldstraße voll gesperrt werden muss. Grund sind Baumaßnahmen für den Glasfaseausbau in Mering. Die Maßnahme dauert von Montag, 26. August, bis Freitag, 30. August.

Der Sandberg ist jedoch dauerhaft an- und abfahrbar. Allerdings nur aus westlicher Richtung über die Wendelsteinstraße oder Zettlerstraße. Wie Boris Küppersbusch, Verkehrssachbearbeiter der Marktgemeinde, informiert, wird die Ampelanlage aus technischen Gründen nicht abgeschaltet. Die Hartwaldstraße ist für Anlieger aus südöstlicher Richtung und nicht über die Bahnhofstraße geöffnet. Die Bahnhofstraße bleibt dauerhaft an- und abfahrbar bis zur Absperrung am südöstlichen Ende des dortigen P+R Parkplatzes. Der P+R Parkplatz ist weiter geöffnet. Dort wird die Einbahnstraßenregelung aufgehoben. Die Ausfahrt am südöstlichen Teil des P+R Parkplatzes wird geschlossen.Ebenso werden einige der dortigen Einzel-Parkplätze nicht nutzbar sein. Für Fußgänger bleibt der gesperrte Bereich in allen Richtungen jederzeit offen und begehbar. Hierfür wird abseitig der Baustelle ein sicherer Notweg errichtet. Radfahrer müssen absteigen. Umleitungen aus Richtung Hartwaldstraße bzw. vom Ortsteil Meringerzell oder Reifersbrunn kommend mit Ziel Bahnhofstraße über die Lindengreppenstraße, Reifersbrunner Straße sowie über die Luitpoldstraße; aus Richtung Münchener Straße mit Ziel Am Sandberg über die Wendelsteinstraße und die Zettlerstraße. (AZ)