Ein weiteres Jahr mit dem bewährten Team

Auf ein ereignisreiches Jahr konnten Maximilian Ludwig (1. Vorstand) und Johannes Spengler (2. Vorstand) bei der Mitgliederversammlung des TC Mering zurückblicken. Neben der gelungenen Feier zum 70-jährigen Jubiläum mit zahlreichen Ehrengästen und Aktionen im Juli hielt ein Wasserschaden in den Umkleideräumen die Vereinsverantwortlichen über Wochen in Atem. Tagelang war nach dem Hochwasser in Mering der Keller des Vereinsheims fast 50 cm überflutet. Die Trocknungsmaßnahmen zogen sich lange hin, weil Handwerker schwer zu bekommen waren und viele Dinge mit der Versicherung geklärt werden mussten.

Icon Vergrößern Fünf TCM-Mitglieder wurden für 25 Jahre Vereinstreue geehrt: Christine Rupprecht, Simone Werzinger, Rita Weindl (vorne v.l.), Werner Namisla, Heinz Gelb (hinten v.l.) Foto: Siegfried Baumüller Icon Schließen Schließen Fünf TCM-Mitglieder wurden für 25 Jahre Vereinstreue geehrt: Christine Rupprecht, Simone Werzinger, Rita Weindl (vorne v.l.), Werner Namisla, Heinz Gelb (hinten v.l.) Foto: Siegfried Baumüller

Inzwischen erstrahlen aber Duschen und Toiletten wieder in neuem Glanz. Alles wurde neu gefliest. Türen, Waschbecken und Toiletten wurden ausgetauscht. Aufgrund der unvorhergesehenen Investitionen mussten andere Pläne zur Modernisierung der Außenanlagen, u.a. ein neuer Kinderspielplatz und ein kleiner Pavillon zwischen den Plätzen zurückgestellt werden. Ein Glück, dass mit dem im letzten Frühjahr neu gewählten Vorstand und seinem Präsidium ein eingespieltes Team bereitstand, um die Herausforderungen zu bewältigen. Maximilian Ludwig betonte in seiner Rede aber, dass er aufgrund seiner beruflichen und privaten Situation bei den Neuwahlen 2026 nicht nochmals kandidieren wird. Nach 16 Jahren Ehrenamt sei für ihn dann definitiv Schluss. Trotz der unerwartet hohen Ausgaben im Jahr 2024 steht der TCM finanziell gut da. Das liegt vor allem an den stabilen Mitgliederzahlen. Seit Jahren verzeichnet der Verein um die 400 Mitglieder, wovon etwa ein Viertel auf den Jugendbereich entfällt. Viele Mitglieder halten dem Club lange die Treue. Im Rahmen der diesjährigen Versammlung wurden sechs Mitglieder für ihre 25-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Rita Weindl, Christine Rupprecht, Simone Werzinger sowie Werner Namisla und Heinz Gelb wurde jeweils ein großer Geschenkkorb überreicht.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.