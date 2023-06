St. Afra Hospiz geht bei der Gedenkfeier in Mering neue Wege

Andächtige Stimmung im Schatten der Obstbäume herrscht im Meringer Lippgarten. Angehörige nehmen Abschied.

Blumengeschmückte Tische, bunte Sitzkissen in den bestuhlten Reihen und eine einladende Mitte mit Blütenarrangements und Kerzen bilden den Rahmen für die Gedenkfeier des St. Afra Hospizes im Lippgarten. Eingeladen hat die Meringer Ortsgruppe des ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes die Angehörigen aller Verstorbenen, die im vergangenen Jahr von ehrenamtlichen Hospizhelfern auf ihrem letzten Weg begleitet wurden. Anders als in den Vorjahren wurde bewusst das parkähnliche Ambiente des Lippgartens gewählt, um auch nicht kirchennahe Menschen anzusprechen.

Elisabeth Modlmeyr sorgte mit einfühlsamen Liedern und berührenden Texten für eine angemessene musikalische Gestaltung der Gedenkfeier Foto: Heike John

Berührende Texte und Gesang

Vor der Corona-Pandemie fanden die jährlichen Gedenkfeiern in der Kapelle des Theresienklosters statt. Eine andächtige Stimmung kommt aber auch beim Blätterrauschen des Windes unter den großen Bäumen auf. Dafür sorgt Elisabeth Modlmeyr, Hospizmitarbeiterin der Ortsgruppe Aichach, die zu Gitarrenklängen berührende Texte singt.

„Gebührend Abschied zu nehmen und die Erinnerung an Verstorbene zu pflegen, ist ein wichtiges Thema für Angehörige in Trauer“, weiß Angelika Meier. Um ihnen dafür Raum zu bieten, hat die Koordinatorin der Ortsgruppe Mering ehrenamtliche Hospiz- und Trauerbegleiter an ihrer Seite. Unter dem Leitgedanken „In Memoriam“ gibt es Abschiedsrituale und für jeden Verstorbenen wird eine Kerze angezündet.

Eine mit Kerzen und Blumen gestaltete Mitte lud die Angehörigen von begleiteten Verstorbenen zum Abschiedsritual ein Foto: Heike John

Über 100 Menschen arbeiten im Landkreis im Hospizbereich ehrenamtlich mit

Von Leitungsseite sind die Gesamtkoordinatorin Christine Neukäufer und Manuela Lang aus Aichach sowie Pia-Rosa Lachner, die neue Koordinatorin der Friedberger Ortsgruppe, mit dabei. „Im St. Afra Hospiz für den Landkreis Aichach-Friedberg haben zwar einzelne Ortsgruppen, aber sind ein Team, das zusammenarbeitet und sich ergänzt“, erklären die Koordinatorinnen.

Mittlerweile sind über hundert ausgebildete Hospizbegleiterinnen und -begleiter ehrenamtlich im Einsatz, um landkreisweit schwerstkranke und sterbende Menschen sowie ihre Angehörigen zu begleiten. Sie gehen in Heime und Krankenhäuser, aber kommen auch nach Hause und die Begleitung ist kostenfrei. Derzeit werden weitere zehn Ehrenamtliche im 20. Qualifizierungskurs zur ehrenamtlichen Hospizarbeit ausgebildet. 25 Hospizhelfer haben zusätzlich die Ausbildung als Trauerbegleiterinnen und Trauerbegleiter absolviert und waren im vergangenen Jahr in über hundert akuten Trauerbegleitungssituationen im Einsatz. Dazu zählen neben Einzelgesprächen auch Gruppenangebote wie Gehen in der Trauer, Gesprächskreise oder der Trauerstammtisch.

Derzeit läuft auch das monatliche Angebot „Lichtblicke in der Trauer“ und in Mering wird einmal monatlich ein Trauercafé veranstaltet. Für Anfragen steht Angelika Meier im Meringer Hospizbüro im Papst-Johannes-Haus in der Meringerzeller Straße 2 zur Verfügung und kann unter der Telefonnummer 08233/2149944-11 erreicht werden. Die Zentrale des St. Afra Hospizes ist in Aichach, Telefon 08251 / 93 465 30.