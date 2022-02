Mering-St.Afra

So will Mering den Charakter von Alt St. Afra bewahren

Der Charakter der alten Siedlung von Mering St. Afra soll erhalten bleiben. Das will der Gemeinderat mit einem Bebauungsplan sichern.

Plus Wie hoch darf in der Siedlung künftig gebaut werden? Das diskutierte der Gemeinderat im Rahmen des neuen Bebauungsplans. Das Gremium will Nachbarschaftsstreit vermeiden.

Von Gönül Frey

Kleine Doppelhäuser prägen das alte St. Afra. Das Viertel öffnet sich zu der markanten Kirche am Marienplatz, davor Grünflächen und zurückgesetzt eine Reihe von Mehrfamilienhäuser. Der Meringer Ortsteil der nach dem zweiten Weltkrieg entstand, um den Flüchtlingen eine neue Heimat zu bieten, hat seinen ganz eigenen Charme. Diesen möchte der Markt Mering mit seinem neuesten Bebauungsplan bewahren und zugleich in verträglichem Umfang Nachverdichtung zulassen.

