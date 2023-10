Unbekannter beschädigt geparkten BMW

Ein geparkter BMW wird in Mering St-Afra am Mittwoch angefahren. Der Unfallverursacher entfernt sich von der Unfallstelle.

Am Mittwoch kam es zwischen 17:40 Uhr und 18:10 Uhr auf der Eichendorfstraße in Mering Sankt Afra zu einer Unfallflucht. Ein silberfarbener BMW parkte dort. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug fuhr laut Polizei in den geparkten BMW und beschädigte diesen an der linken Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. (AZ)