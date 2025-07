Zahlreiche Ehrungen bei der AWO Mering

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der AWO Mering gab es wieder viel zu feiern. Zum einen wächst der Ortsverein durch Eintritt neuer Mitglieder und zum anderen wurden wieder viele Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft und ihr Engagement für die Arbeiterwohlfahrt geehrt. "Sich über viele Jahre oder gar Jahrzehnte zur AWO zu bekennen und sich für andere Menschen zu engagieren, ist etwas Besonderes. Vor allem, weil dies oft im Hintergrund geschieht und nicht immer in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird", erklärt der Vorsitzende Jaromir Prochazka. Denn die AWO Mering und Ihre Mitglieder helfen einander und sind füreinander da; sei es im Computerclub, beim Seniorentreff, in der Ferienfreizeit oder im kulturellen Bereich, bei der "AchWO Kulturbühne", die sich mittlerweile zu einem Kleinod im Meringer Kulturleben entwickelt hat und noch viel Neues geplant hat. Wer sich über die AWO informieren möchte, kann dies auf der neu gestalteten Internetseite www.awo-mering.de tun oder einfach an einer (oder mehreren) der zahlreichen Angeboten teilnehmen.

