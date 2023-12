St. John’s Gospelchor sorgt in Mering für überfüllte Kirche

Die drei Solistinnen überzeugten mit Bühnenpräsenz und ausgebildeten Stimmen. Zum Erfolg trugen auch die Band und Chorleiter Fabian Schäfer am E-Piano bei.

Schon um halb fünf Uhr war es schwierig, noch einen Parkplatz um die St. Johanneskirche Mering zu finden und später einen Sitzplatz im Gotteshaus. Die meisten Besucher und Besucherinnen warteten im Kircheninneren auf den Einzug des St. John‘s Gospelchores in seinen langen blauen Roben und grün-schwarzen Schals.

Darunter war auch Emma Bauer, die mit ihrer Enkelin gespannt dem Auftritt ihrer Schwiegertochter entgegenfieberte. Sie besucht gerne Live-Konzerte von Chören oder klassische Musik und Pop. Gospel hatte sie noch nie gehört. Pfarrer Matthias Schwarzer begrüßte die Gemeinde als Vertreter für die erkrankte Pfarrerin Carola Wagner und sprach später ein Abschlussgebet und Segen. Die Moderation des Abends übernahm der Chorsänger Armin Gasch. Als Zugaben sang der St. John’s Gospelchor die bekannten Lieder Silent Night und Oh Happy Day. Bei dem deutschen Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ konnte das Publikum erstmals den 14-jährigen Sänger Johannes Frank mit seiner grandiosen Stimme erleben, der dem Chor ab 2024 angehören wird.

Der 14-jährige Johannes Frank brillierte in der deutschen Version des Gospels "Stille Nacht". Foto: Heike Scherer

Neue Lieder beim Konzert in Mering

„Als Tutorenausbilder habe ich seine tolle Stimme gehört und ihn für die nächste Probe sogleich engagiert. Es war klar, dass er den Part übernehmen musste“, schwärmte Chorleiter Fabian Schäfer. Für den weihnachtlichen Gospelgottesdienst hatte er einige neue Lieder mit dem Chor einstudiert. Fehlen durften aber nicht die altbewährten Lieder, bei denen das Publikum mitsingen und mitklatschen konnte wie das erste Lied „Go tell it on the Mountain“ (Geh und rufe es von den Bergen), zu dem der Chor in die Kirche einzog. „Das Besondere an unserem Chor ist, dass wir die Lieder ohne Noten und Texte einüben. Fabian Schäfer spielt sie uns am E-Piano vor und wir üben sie so lange, bis wir Melodie und Text beherrschen“, verriet Solistin Katharina Sellnow.

Mit den Soli in den zwei ruhigen Gospels „A Star is shining tonight“ (Ein Stern scheint heute Nacht) und Jesus The Light of the World“ (Jesus ist das Licht der Welt) überzeugte sie mit ihrer gut ausgebildeten Stimme und erhielt viel Beifall. Die eher rockigen, souligen Stücke „Jesus, my Jesus“ und „Falling in Love with Jesus“ (Ich habe mich in Jesus verliebt) übernahm Elisabeth Bauer, die dem Chor erst seit einem Jahr angehört. Beide Sängerinnen hatten bei Alexandrina Simeon eine Weile Gesangsunterricht genommen. Die dritte Solistin war Clea Leypoldt, die kurzfristig auch noch das Solo „Waiting“ von Carola Wagner sang und den neuen Titel „Jesus Be a Fence“ (Jesus, sei ein Zaun) voller Freude und Enthusiasmus interpretierte.

Neue Männerstimmen sind gesucht

Chorleiter Fabian Schäfer übernahm auch selbst zwei Soloparts im neuen Gospel „Jesus What A Wonderful Child“ (Jesus, was für ein wundervolles Kind) und nach dem Gebet des Pfarrers sang er „Let the Church Say Amen“. Die großartigen Arrangements der Lieder schrieb er selber und sorgte auch für eine stimmungsvolle Lichtinstallation am Gemeindehaus. Die Band mit Benno Schenn am Schlagzeug, Joachim Bräuer an der Gitarre und Michael Keitel am Bass trug ihrerseits zum Erfolg des Abends bei.

Nach dem Gottesdienst genossen die Besucher und Besucherinnen noch den kleinen Weihnachtsmarkt im Freien mit Bratwurstsemmeln, Glühwein und Punsch und unterhielten sich mit den Chormitgliedern. Christine Lehmann ist schon länger ein Fan des St. John’s Gospelchores und war mit ihrem Mann Jens gekommen. „Das Konzert war wieder richtig toll“, schwärmte sie. Der St. John’s Gospelchor sucht dringend neue Männerstimmen. Die erste Chorprobe findet statt am Donnerstag, 11. Januar, ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus der St. Johanneskirche Mering.