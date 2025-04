Start in die Freiluftsaison steht bevor

Der TCM wird sich in diesem Jahr mit insgesamt 18 Mannschaften an der Punktspielrunde beteiligen. Im Jahr 2025 wird der Verein u.a. von den Damen 50 und den Herren 50 in den Landesligen vertreten werden. Neben elf Teams bei den Erwachsenen schickt man auch sieben Jugendteams ins Rennen. Bereits Mitte April will man in die neue Freiluftsaison starten. Vom 12. bis 16. April veranstaltet die Tennisschule Hermes ein Ostercamp. Am 26. April steht dann das 4. Meringer LK-Turnier auf dem Programm. Einen Tag später findet ein Familientag und anschließend die offizielle Saisoneröffnung mit Doppel- und Mixedspielen für alle statt. Am 3. Mai beginnt dann die Punktspielrunde für alle Mannschaften. Höhepunkt des Jahres werden die Kreismeisterschaften der Erwachsenen sein, die der TCM vom 24. bis 27. Juli ausrichten wird. Teilnehmer aus allen Vereinen des Landkreises werden dann in Mering erwartet. Viel vorgenommen hat sich auch Breitensportwart Matthias Mulzer. Immer am Donnerstag ab 19 Uhr organisiert er wieder regelmäßige Doppel-/Mixedrunden für Hobbyspieler. Dieses Angebot ist der perfekte Einstieg für Neumitglieder, weil dabei neue Kontakte geknüpft werden können. Nach dem Tennis sitzt man regelmäßig noch gemütlich auf der Sonnenterrasse des Restaurants Chorizo zusammen. Los geht es schon am 1. Mai. Und dann gibt es ab Juli natürlich auch wieder die Schupfer-WM, bei der man Termine selbst vereinbaren kann. Auch bei dieser Veranstaltung haben neue Mitglieder die Chance, Spielpartner zu finden. Zum Abschluss gibt es im Oktober eine große Spielerparty.

